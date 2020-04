EU er over halvvejs med at få strandede hjem - 250.000 stadig derude

Det bliver hver dag sværere at få strandede borgere hjem til EU. Men arbejdet fortsætter, siger EU-chef.

Flere end 350.000 strandede EU-borgere er hentet hjem de seneste uger, efter de er strandet rundt om i verden.

Det er sket som følge af coronapandemien, der har fået mange flyselskaber til at aflyse afgange og lande til at begrænse ind- og udrejse.

Men der er stadig 250.000 EU-borgere derude, som har brug for at komme hjem.

Og EU arbejder hårdt på at få resten af de strandede borgere hjem.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, på et pressemøde efter et EU-møde på videokonference med EU's udenrigsministre fredag.

- Vi har gjort et stort stykke arbejde for at få strandede EU-borgere hjem. Vi har fået mere end 350.000 borgere hjem, mens der stadig er 250.000 personer, vi mangler.

- Vores indsats vil fortsætte, men hver dag bliver det mere vanskeligt. Flyselskaber indstiller deres fly, og luftrum lukker og bliver sværere at bruge, siger Borrell.

Ifølge Borrell tæller de 250.000 tilbageværende strandede borgere blandt andet turister, besøgende og folk på forretningsrejse og er altså ikke nogen, som er fastboende i udlandet.

/ritzau/