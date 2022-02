EU er tilbageholdende med at love Ukraine hurtigt medlemskab

Hverken talsmand for EU-Kommissionen eller EU's udenrigschef har appetit på at tale om ukrainsk medlemskab.

Ukraine skal frit have lov til at afgøre, om landet vil være med i EU og i Nato.

Sådan har det gang på gang lydt fra både EU, Nato og danske ministre. Men bag de flotte udtalelser om europæiske landes ret til at vælge deres egen vej har appetitten på rent faktisk at få Ukraine som medlem været begrænset.

For EU vil det formentlig betyde nye udgifter og måske nye udfordringer af EU's værdigrundlag i en situation, hvor man i forvejen har konflikter med Polen og Ungarn. For Nato vil ukrainsk medlemskab betyde, at man forpligter sig på at gå i krig for et land, som Putin flere gange har angrebet.

Båret frem af sympatien fra EU-landenes ledere ovenpå en heroisk modstand mod Rusland har Ukraines præsident dog bedt om en hastebehandling. Nu vil Ukraine hurtigst muligt være del af EU, understreger præsident Volodimir Zelenskij i en tale mandag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores mål er at stå sammen med alle europæere og - vigtigst af alt - at være ligeværdige. Jeg mener, at det er rimeligt. Jeg mener, at vi fortjener det, siger Zelenskij i en videotale på sociale medier.

Zelenskij siger, at der bør sættes gang i en særlig hastebehandling, der kan bane vej for hurtigt medlemskab af det europæiske samarbejde.

I Bruxelles er der dog mandag en afdæmpet modtagelse af budskabet. Hverken EU-Kommissionen eller EU's udenrigschef, Josep Borrell, springer begejstret op ad stolen for at tage imod Ukraine.

En talsmand for EU-Kommissionen henviser til, at kommissionen er bundet af de mandater, den får udstykket fra EU-landenes ledere. Derfor er der indtil videre ikke udsigt til nogen hastebehandling.

- Jeg forstår godt spørgsmålet, men processen er ikke noget som EU-Kommissionen definerer. EU-Kommissionen arbejder på vegne af de mandater, vi får, men vi definerer ikke mandatet, siger talsmanden.

Spørgsmål: Ukraine ønsker medlemskab af EU, hvad tænker du om det, og er det muligt?

- Medlemskab af EU er ikke på dagsordenen for mødet i dag. Medlemskab vil tage år. Nu skal vi give svar for de kommende timer. Ikke for de kommende år, sagde Josep Borrell på vej ind til møde for EU-landenes forsvarsministre.

Han henviser dermed til, at EU-landenes forsvarsministre mandag mødes for at koordinere leveringen af våben og brændstof til Ukraine. Det er med andre ord en akut situationen i forhold til at give Ukraine de bedste muligheder for at forsvare landets territorium over for Rusland.

Spørgsmål: Men hvad er din holdning til Ukraines medlemskab af EU?

- Ukraine har klart et perspektiv. Men nu skal vi kæmpe imod en aggression (fra Rusland, red.). Verden har ikke råd til at lade et magtfuld land smadre sin nabo med militærmagt, siger Josep Borrell uden at svare på, om han synes hurtigt ukrainsk medlemskab af EU er en god idé.

EU-landenes ledere er indkaldt til topmøde i Paris i næste uge. Om ikke før, så vil Ukraine måske her få svar fra EU-landenes ledere på, om de ønsker Ukraine som medlem af EU om kort tid.

/ritzau/