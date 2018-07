EU får svært ved at sluge Storbritanniens brexit-ønskeliste

Storbritanniens regering har afleveret sin vision for brexit. Den har dog flere punkter, EU ikke kan godtage.

Storbritanniens regering under Theresa May har torsdag fremlagt en 104-sider lang vision for, hvordan forholdet skal se ud efter brexit, der træder i kraft til marts næste år.

Det er, mere end to år siden at briterne stemte for at forlade unionen. Dermed er der kort tid tilbage til at forhandle en reel aftale på plads. Der bliver brug for al tiden, da Storbritannien har flere ønsker, som EU får ganske svært ved at acceptere.

- Der er elementer i dette her, som jeg har svært ved at se EU sige ja til, siger senioranalytiker hos Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

- Man vil stadig gerne have adgang til ting uden at betale for det. Man vil have adgang til EU's varemarked, men vil ikke være bundet af det indre marked, men kunne lave egne handelsaftaler.

- Og så kan man bare ikke komme så tæt på, som dette her indikerer.

I briternes forslag skitseres en vision for friktionsløs handel af varer mellem Storbritannien og EU. Samt en toldaftale, der både indebærer, at fragt ikke skal kontrolleres ved grænsen, og at Storbritannien kan have sine egne satser og handelsaftaler.

- Briterne ser ud til gerne at ville samle told ind på vegne af EU. Men det er de allerede ret dårlige til, så jeg har svært ved at se EU lægge det i briternes hænder.

- Som jeg ser det, er det ønsketænkning. For det stemmer ikke overens med, hvad EU kan gøre, siger Mikael Olai Milhøj.

Selv om Storbritanniens regering med udspillet nu lægger op til et tættere samarbejde end tidligere, så er der stadig en risiko for, at det hele falder på gulvet, fordi parterne ikke kan nå hinanden inden marts.

- Sandsynligheden er ikke stor, men den kan være steget, efter at to ministre forlod regeringen i protest mod dette her brexit-forslag. Det presser Theresa May indenrigspolitisk og øger risikoen for, at der slet ikke kommer en aftale, siger senioranalytikeren.

Hos Dansk Industri ser man også stadig en risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, hvilket vil være katastrofalt for samhandlen.

- Det er godt, at den britiske regering nu kommer med et konkret udspil for det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, skriver Dansk Industris seniorchefkonsulent Ulla Lyk-Jensen.

- Tiden for forhandlingerne er knap, og risikoen for et "no-deal" brexit er desværre stadig ikke helt forsvundet. Det er meget problematisk for virksomhederne – også her i Danmark.

/ritzau/