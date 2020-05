EU fejrer 70-årsdag for idéen til unionen på Europadag

Lørdag er det 70 år siden, at en fransk udenrigsminister foreslog et europæisk samarbejde, som blev til EU.

Der bliver ingen fysiske debatter eller fødselsdagskage i anledningen af 70-årsdagen for idéen om det europæiske samarbejde, EU, på dette års Europadag på grund af coronapandemien.

I stedet opfordrer EU-institutionerne til, at europæerne lørdag sætter EU-flag i vinduerne eller tegner et flag og klistrer på ruden for at markere dagen.

Det bliver også muligt at deltage i virtuelle arrangementer gennem sociale medier.

Coronakrisen har også givet udfordringer i det europæiske samarbejde, men det gør det ekstra vigtigt at markere dette års Europadag, mener EU-institutionerne.

- Målet med europæisk solidaritet er vigtigere end nogensinde. Solidariteten blev sat på prøve i begyndelsen af krisen.

- Men så begyndte vi at dele og hjælpe hinanden. Denne solidaritet skal fortsætte, siger Ursula von der Leyen, som er formand for EU-Kommissionen.

Hvert år 9. maj er det Europadag, hvor EU fejrer det politiske samarbejde i Europa.

Det er denne dato, fordi den daværende franske udenrigsminister, Robert Schuman, i 1950 fremlagde en idé til et nyt, politisk samarbejde i Europa.

Det blev starten på det EU, vi kender i dag. I 2020 fejrer EU altså en helt særlig Europadag.

I Danmark kører busserne hvert år med EU-flag den 9. maj, og normalt inviterer de danske afdelinger af EU-institutionerne til debatter og arrangementer på dagen.

Men på grund af coronakrisen inviteres EU-borgere til at deltage i en digital fejring: "Stay-at-home Europe Day".

Her vil coronapandemien også være i centrum. De europæere som er i frontlinjen i kampen mod coronavirus skal hyldes.

Men fremtiden efter krisen skal også debatteres.

I anledningen af 70-årsdagen havde EU-institutionerne planlagt at åbne for besøg fra offentligheden.

Men da det ikke kan lade sig gøre, bliver det lørdag muligt at få en digital rundvisning i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

/ritzau/