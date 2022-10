EU før svær energivinter: Vi er godt forberedt

Europa har oprettet den første beskyttelseslinje, der skal sikre energiforsyningen og hjælpe borgere og virksomheder igennem energikrisen. Nu er der behov for at diskutere prislofter på gas som det næste skridt.

Sådan lyder det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i forbindelse med det uformelle EU-topmøde i Prag fredag.

Mens husholdninger og mindre virksomheder i mange EU-lande kæmper med at betale energiregningerne, vælger von der Leyen en optimistisk tilgang:

- Vi har fyldt vores gaslagre til 90 procent, og vi har flydende naturgas og gas fra pålidelige leverandører som Norge og USA.

- Og vi vil bruge den ekstraordinære profit fra energiselskaber til at hjælpe dem, der har svært ved at betale energiregningen. Nu er vi godt forberedt, siger von der Leyen.

På fredagens møde skal lederne ifølge von der Leyen diskutere det næste skridt: Prislofter på gas.

- Nu skal vi diskutere, hvordan vi kan begrænse toppene i energipriserne og manipulationen af energipriserne fra Putins side. Det vil være diskussionen om prislofter på gas, siger von der Leyen.

Forud for mødet har EU-landene været delt om spørgsmålet. Mens især øst- og centraleuropæiske lande presser hårdt på for et prisloft, som i teorien vil kunne sænke prisen på energi for forbrugere og virksomheder, så har lande som Danmark, Holland og Tyskland været skeptiske. Her er bekymringen, at et prisloft vil kunne skade forsyningssikkerheden.

Trods uenighederne blandt EU-landene er von der Leyen optimistisk i forhold til at nå en aftale.

- Den seneste måned er vi blevet bedre forberedt. Situationen har udviklet sig, og medlemslandene er nu klar til at diskutere prislofter. Jeg er sikker på, at vi vil få en god diskussion, som bygger rampen til topmødet i slutningen af oktober, siger von der Leyen.

Hun henviser dermed til at stats- og regeringslederne samles til topmøde i Bruxelles i slutningen af oktober. En mulighed er, at EU-Kommissionen på baggrund af diskussionen fredag vil komme med et konkret udspil til prislofter inden det næste topmøde.

Nogle lande vil dog gerne vente til efter topmødet, fordi detaljerne i det komplekse energiområde ikke egner sig til at blive aftalt på et sent nattemøde for stats- og regeringscheferne.

På vej ind til fredagens møde fastslog statsminister Mette Frederiksen (S), at hun er åben over for at diskutere et prisloft.

- Fra dansk side går vi ind i de her diskussioner med et meget åbent sind og med det klare formål, at vi skal have priserne ned.

- Jeg er villig til at diskutere alle gode idéer, inklusive loft, hvad angår priserne, sagde Mette Frederiksen på vej ind til mødet.

Der kan dog vente en økonomisk regning for et prisloft. Det kan blive tilfældet, hvis EU eksempelvis må købe gas til markedsprisen og selv betale differencen ned til prisloftet for at sikre forsyningerne.

Her er den danske statsminister mindre fleksibel.

- Der vil være nogle, der har et ønske om, at nogle enkelte lande skal bidrage særligt meget. Og så er vi nogle lande, som har andre holdninger til det, siger Mette Frederiksen.

