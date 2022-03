EU forbereder nye sanktioner mod Rusland

Selv om EU netop har udmeldt en fjerde runde af sanktioner mod Rusland, så er nye sanktioner klar, hvis ikke Rusland stopper sin fremfærd i Ukraine.

Det siger den franske finansminister, Bruno Le Maire, efter finansministrenes møde i Bruxelles tirsdag.

- Finansministrene fra de 27 EU-lande er enige om, at alle optioner skal forblive på bordet, siger Bruno Le Maire.

Han går dog ikke i detaljerne med, hvad de nye sanktioner er. Eller hvad der skal til for at udløse dem. EU har gjort det klart for Rusland, at man ønsker et omgående stop for kamphandlingerne og tilbagetrækning af Ruslands tropper i Ukraine.

Udmeldingen fra den franske finansminister kommer, efter at EU-landene tirsdag blev enige om den fjerde sanktionspakke. Den er målrettet blandt andet Ruslands militærindustri, stålindustri samt nye investeringer i russisk energi.

Derudover indfører EU et forbud mod at eksportere luksusvarer som dyre biler og smykker fra EU for at ramme Ruslands elite.

Samtidig udvides kredsen af oligarker og selskaber med kontakter til Kreml, der omfattes af sanktioner.

EU og medlemmer af verdenshandelsorganisationen WTO er desuden enige om, at varer fra Rusland ikke længere skal have de fordele, der kommer med Ruslands hidtidige status i WTO.

Det kan åbne for indførelse af straftold på russiske varer og vil sidestille Rusland med lande som Nordkorea og Iran.

- Rusland har nu den tvivlsomme status at være det mest sanktionerede land i verden, siger EU's handelskommissær Valdis Dombrovskis efter finansministrenes møde i Bruxelles.

Han fremhæver, at de lande i WTO, der er står bag beslutningen om at fjerne Ruslands WTO-status repræsenterer mere end 40 procent af verdens økonomi.

/ritzau/