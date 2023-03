EU-forbrugere skærer næsten 20 procent af gasforbruget væk

Frygten for mangel på gas i EU denne vinter har vist sig at være ubegrundet. Det skyldes ikke mindst en rekordstor besparelse på gasforbruget blandt borgere og virksomheder.

Det fastslår EU-kommissær for energi Kadri Simson torsdag. I kølvandet på etårsdagen for krigen i Ukraine gjorde hun status over energisituationen i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Her fremhæver EU-kommissæren både besparelsen på gas og oprettelsen af mere vedvarende energi som afgørende for, at EU-landene er kommet bedre igennem energi udfordringerne end frygtet.

- Det er ikke kun sket som følge af udmeldinger fra regeringerne. Det har været en græsrodsbevægelse blandt europæerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er selvfølgelig drevet af energipriserne. Men ikke kun af det, siger Kadri Simson.

Samlet set har EU-forbrugerne skåret knap 20 procent af gasforbruget. Det betyder, at EU-landene fortsat har gaslagrene fyldt op til 57 procent af kapaciteten på vej ud af vinteren.

Samtidig er opsætningen af solceller bredt sig så kraftigt i EU, at sidste år satte rekord for solenergi. Det betyder ifølge Kadri Simson, at 39 procent af strømmen sidste år kom fra vedvarende energi.

Dermed står vind og sol nu for mere af energien i EU end gas gør.

På den baggrund opfordrer Kadri Simson nu virksomheder og regeringer til at udfase den sidste del af den russiske gas.

- Vi kan og skal gøre os fri af russisk energi så hurtigt som mulig. Men vi skal også holde fokus på vores forsyningssikkerhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg opfordrer virksomheder og regeringer til at lade være med at tegne nye gaskontrakter med Rusland, når de nuværende kontrakter udløber. Det er den bedste måde at forsikre vores pålidelige leverandører om, at vores efterspørgsel også vil være der på lang sigt, siger Kadri Simson.

Hun understreger dog, at energisituationen fortsat vil være omfattet af usikkerhed i år og næste år.

Selv om gasprisen nu er på det laveste niveau i halvandet år, så står EU-landene snart over for at skulle genopfyldte gaslagrene, så de gradvist bliver klar til næste vinter.

Derfor foreslår EU-Kommissionen, at man også i år fastholder målet om fortsat at holde gasforbruget 15 procent lavere end før krigen. At der investeres mere i grøn energi og at man fortsætter arbejdet med at sikre gas fra andre leverandører end Rusland.

/ritzau/