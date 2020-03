EU forbyder ikke-nødvendig indrejse i 30 dage

Der lukkes for indrejse til alle EU-lande - undtagen Irland - som følge af coronavirus.

EU's stats- og regeringschefer er på et møde tirsdag aften blevet enige om at forbyde ikke-nødvendige rejser til EU - bortset fra Irland - i 30 dage.

Forbuddet gælder borgere fra tredjelande. Borgere fra fem lande er undtaget.

EU-præsident Charles Michel bekræfter beslutningen på et pressemøde, efter at EU's stats- og regeringschefer har holdt et møde på videokonference.

- Vi blev enige om at indføre koordinerede og midlertidige restriktioner på ikke-nødvendige rejser til EU ved vores ydre grænser, siger Michel.

Beslutningen er begrundet med, at man vil forsøge at bremse spredningen af coronavirus, som i ugevis har haft et godt tag i Europa.

Irland, som ikke er medlem af grænsesamarbejdet Schengen, indfører ifølge EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen ikke et forbud mod indrejse.

Det skyldes landets grænse til Storbritannien, som har forladt EU, og som ikke har sådanne restriktioner.

Borgere fra Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein og Storbritannien er ikke omfattet af forbuddet mod indrejse.

EU-landene talte også om de alvorlige økonomiske følger af, at EU-landene har indført skrappe begrænsninger af færdsel i det offentlige rum.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, advarede ifølge en regeringskilde sine kolleger i de øvrige EU-lande om, at coronavirus forårsager en "socioøkonomisk tsunami" i hele Europa.

Han advarede om, at intet EU-land vil være uberørt af denne "tsunami". Han opfordrede til økonomisk hjælp.

EU-præsidenten siger efter mødet, at landene er parat til at "gøre alt, hvad der er nødvendigt", i denne krise.

På tirsdagens møde havde EU-landene også en svær diskussion om de interne grænser. Det skyldes, at flere EU-lande har lukket grænserne for personer, hvilket også har forstyrret transport af medicin og fødevarer.

- Det var en intens debat. Det stod klart, at vi skal passe meget på med vores indre marked. Det er det vigtigste instrument, vi har i vores økonomi, og det er af største betydning, at vi holder åbent, siger von der Leyen.

Et længe planlagt topmøde i Bruxelles i næste uge bliver holdt som videokonference. Det blev landene enige om tirsdag.

/ritzau/