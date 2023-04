EU forbyder import af kaffe og soja fra ryddet regnskov

EU-Parlamentet har onsdag vedtaget en lov, der forbyder import af fødevarer, som sættes i forbindelse med ulovlig skovrydning.

Det kan for eksempel være kaffe, soja og oksekød.

Det skriver Reuters.

Med loven forpligter virksomheder sig til at sikre, at deres varer ikke er dyrket på arealer, der er ryddet for skov efter 2020.

Det gælder vel at mærke, hvis virksomhederne ønsker at sælge de pågældende varer på det europæiske marked.

Hvis de ikke lever op til kravet, risikerer de markante bøder.

De enkelte medlemslande i EU skal godkende loven, før den træder i kraft.

Produktion af fødevarer har særligt ført til omfattende skovrydning i områder med regnskov i Sydamerika og Asien.

Når loven træder i kraft, har store virksomheder 18 måneder til at leve op til kravene, mens små virksomheder får en frist på 24 måneder til at sikre, at deres produkter ikke er dyrket på land, som er ryddet for skov.

/ritzau/