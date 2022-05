EU forbyder to tredjedele af al olieimport fra Rusland

EU's ledere er mandag aften på et ekstraordinært topmøde i Bruxelles blevet enige om at forbyde to tredjedele af al olieimport fra Rusland.

Det oplyser EU-præsident Charles Michel på Twitter.

- Det her (forbud, red.) gælder med øjeblikkelig virkning for over to tredjedele af olieimporten fra Rusland og fjerner dermed en enorm kilde til finansieringen af landets krigsmaskine, skriver Michel.

EU's ledere er samtidig blevet enige om at udelukke Ruslands største bank, Sberbank, fra betalingssystemet Swift.

Yderligere tre russisk-ejede tv-stationer får desuden forbud mod at drive virksomhed i Europa, mens der også indføres sanktioner mod en række individer, der menes at være ansvarlige for krigsforbrydelser i Ukraine.

På Twitter hylder EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, de nye sanktioner.

- Jeg byder aftenens aftale om oliesanktioner mod Rusland velkommen. Det her kommer reelt til at reducere 90 procent af EU's olieimport fra Rusland inden årets udgang, skriver tyskeren.

EU's ledere har i ugevis forsøgt at blive enige om et russisk olieforbud. Men planerne har mødt modstand fra Ungarns premierminister, Viktor Orbán, da landet er dybt afhængig af russisk olie.

Pakken med sanktioner mod Rusland er den sjette fra EU.

På topmødet mandag er EU's ledere også blevet enige om at sende ni milliarder euro til Ukraine i finansiel støtte. Beløbet svarer til cirka 67 milliarder kroner og skal hjælpe landet med dets "likviditetsbehov", skriver Charles Michel på Twitter.

/ritzau/Reuters