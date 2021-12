EU fordømmer Hviderusland og beklager dets fravær ved topmøde

EU beklager Hvideruslands beslutning om ikke at deltage ved et udvidet EU-topmøde onsdag.

Det fremgår af en erklæring efter mødet.

I erklæringen bliver der givet udtryk for forhåbninger om snarest muligt at genoptage samarbejdet med Hviderussiske myndigheder.

Det vil dog først ske, når Hviderusland kan levere en "fredelig demokratisk overgang". Først derefter vil man kunne samarbejde på baggrund af "fælles værdier og delte interesser".

Artiklen fortsætter under annoncen

- I mellemtiden fortsætter EU engagementet med at støtte hviderussiske borgere, civilsamfundet og uafhængige medier, står der i erklæringen.

I erklæringen gentager EU også budskabet om, at man fordømmer det, EU kalder Hvideruslands "instrumentalisering af migranter".

Ifølge EU har Hviderusland brugt migranter til politiske formål. Det er sket ved at fragte migranter mod EU's ydre grænser for at skabe uro i EU. Ikke for at hjælpe migranterne.

EU-topmødet onsdag har været med Det Østlige Partnerskab. Det består af Ukraine, Aserbajdsjan, Armenien, Georgien og Moldova.

Som regel er Hviderusland også en del af partnerskabet. Men landet har meldt fra på grund af stridighederne med EU.

Til selve mødet var der stadig en plads til Hviderusland med navneskilt og flag. Men pladsen var tom. Man havde beholdt pladsen af "symbolske årsager", forklarede EU-præsident Charles Michel.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger efter mødet, at hun håber på en ny leder i Hviderusland. En som er demokratisk valgt, hvilket EU mener ikke er tilfældet med præsident Aleksandr Lukasjenko.

- Der var en tom stol i rummet. Og jeg håber, at denne stol snart bliver udfyldt af en legitim, demokratisk valgt hviderussisk leder, siger hun.

Topmødet med de østlige partnere skulle egentlig have været ganske udramatisk.

Konklusionerne, hvoraf de fleste var formuleret på forhånd, handler overvejende om, at EU og de østlige lande bekræfter, at samarbejdet er baseret på delte værdier og interesser.

Og at samarbejdet skal stå stærkt i fremtiden.

Men situationen med Hviderusland og Ukraine har gjort, at også større emner har været på bordet.

Rusland opruster militært ved grænsen mod Ukraine, der frygter en ny invasion. Og det har også været et tema på mødet.

En EU-embedsmand oplyser, at EU's stats- og regeringschefer på mødet har udtrykt fuld solidaritet med Ukraine.

EU-lederne har også gentaget beskeden om, at det vil få alvorlige konsekvenser for Rusland, hvis en invasion bliver en realitet.

Konsekvenserne kan for eksempel være økonomiske sanktioner.

Torsdag følger et mere regulært topmøde. Her mødes EU's stats- og regeringschefer uden de østlige partnere. Torsdag skal de blandt andet drøfte migration, covid-19 og energipriser.

Det bliver dog uden statsminister Mette Frederiksen (S). Hun har været nødt til at melde afbud til begge topmøder på grund af sygdom. Det er ikke coronavirus, statsministeren er syg med.

Hvad hun mere specifikt fejler, er ikke blevet meldt ud.

/ritzau/