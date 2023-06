EU foreslår digital euro med samme funktion som kontanter

EU-Kommissionen har onsdag præsenteret et forslag om en digital euro. Den skal i store træk kunne bruges på samme måde, som man bruger kontanter.

Forslaget kommer som en reaktion på, at flere og flere europæere fravælger kontanter. I stedet betaler de digitalt med kreditkort eller applikationer på deres telefoner.

Kontantbetaling har dog en række fordele, som kommissionen ønsker også skal være tilgængelige i en digitaliseret verden.

Det gælder for eksempel, at det er muligt at bruge kontanter uden at have en bankkonto, og at det ikke registreres, hvad du bruger kontanter på.

Det samme vil gøre sig gældende for den digitale euro.

Overførsler vil også kunne laves uden brug af internet. Det vil komme folk til gavn i områder, hvor der er dårlig mobilforbindelse, lyder det fra kommissionen.

Samtidig vil den digitale euro også være godt nyt for erhvervslivet. Det siger Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked, i en pressemeddelelse onsdag.

- Den digitale euro vil styrke euroens internationale rolle yderligere og tilbyde forbrugere og virksomheder med en universel, digital betalingsløsning.

- Det vil skabe nye muligheder for hurtigere, tryggere og mere innovative betalinger, mens den højeste grad af privatliv sikres for brugerne, siger Thierry Breton.

Kommissionen understreger, at den digitale euro ikke skal ses som en erstatning til fysiske kontanter. Det skal fortsat være muligt at betale kontant.

Det vil i sidste ende være op til Den Europæiske Centralbank, om den vil udstede digitale euro.

EU-Kommissionen vurderer, at det tidligst vil kunne ske i 2028.

