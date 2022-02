EU foreslår sanktioner: Vil ramme Ruslands handlekraft

EU har tirsdag fremlagt en række forslag til sanktioner mod Rusland.

Det sker i en udtalelse, som er afsendt på vegne af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel.

I en oversigt over en samlet sanktionspakke lyder det blandt andet, at man agter at ramme banker, der finansierer det russiske militær. Man vil også gøre det sværere for Rusland at handle med EU.

Sanktionerne er fremlagt, efter at Rusland mandag aften valgte at anerkende udbryderregionerne Donetsk og Luhansk i Østukraine som uafhængige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har ført til kraftige reaktioner fra Vesten.

EU lægger i udtalelsen også op til at sanktionere de personer, der har været involveret i beslutningen om at anerkende udbryderregionerne.

- Ruslands beslutning om at anerkende Ukraines Donetsk og Luhansk som uafhængige og sende soldater til områderne er ulovlig og uacceptabel. Det er i strid med folkeretten, lyder det fra EU-lederne.

Sanktionerne ventes at blive formelt vedtaget senere tirsdag.

Også den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, fordømmer den russiske beslutning, der mandag blev fremlagt af præsident Vladimir Putin.

Kofod mener, at Rusland "tilsidesætter alle internationale spilleregler".

- Vi har givet Rusland alle muligheder for at finde en fredelig løsning på den her krise. Og vi arbejder fortsat på at åbne døre for diplomati, fred og forhandlinger, siger Kofod i en pressemeddelelse.

- Men Rusland smækker dørene i lige så hurtigt, som vi kan åbne dem. Det er dybt foruroligende og uansvarligt. Det kan få fatale konsekvenser for sikkerheden ikke bare i Ukraine, men i hele Europa.

Tyskland har tirsdag annonceret, at en godkendelse af rørledningen Nord Stream 2 er blevet bremset på grund af Ruslands handlinger.

Ledningen skal efter planen transportere gas fra Rusland til Europa.

/ritzau/