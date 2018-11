EU foreslår visumfrie rejser for briter - med forbehold

Hvis Storbritannien giver EU-borgere visumfri rejser til EU, så vil EU gøre det samme, hedder det i forslag.

Briter skal kunne rejse ind i EU uden visum, når Storbritannien forlader unionen, lyder et forslag fra EU-Kommissionen.

Forslaget, der er fremlagt tirsdag, vil gøre det muligt for britiske statsborgere at rejse i Schengen-lande i 90 dage inden for en periode på 180 dage uden at søge visum.

Det skal gælde fra 30. marts næste år, i tilfælde af at Storbritannien forlader EU uden en skilsmisseaftale.

Lykkes det parterne at blive enige om en udtrædelsesaftale, og bliver den godkendt i både det britiske parlament og EU-Parlamentet, så skal forslaget om visumfrie rejser gælde, når en overgangsperiode udløber.

Men. Briterne slipper kun for visum, hvis de tilbyder samme ordning for EU-borgere.

Og briterne kommer ikke til at opretholde fordele som EU-borgere, når de skal passere en grænsekontrol i en lufthavn eksempelvis.

- EU-regler gældende for ikke-EU-borgere, der rejser til EU, eksempelvis i forbindelse med grænsekontrol, vil naturligvis gælde for britiske borgere, når de ikke længere er EU-borgere, hedder det i forslaget.

Den britiske regering har tidligere sagt, at briterne vil give EU-borgere mulighed for at rejse til Storbritannien uden visum.

Visumforslaget fra EU-Kommissionen skal godkendes af både EU's medlemslande og Europa-Parlamentet. Kommissionen opfordrer til en hurtig proces, da skilsmissen nærmer sig.

I London er premierminister Theresa May under massivt pres. EU-præsident Donald Tusk har givet hende en frist til onsdag aften. Har man ikke en aftale klar til den tid, er det ikke muligt at nå et topmøde om brexit i november.

Det skyldes, at EU-landene skal have tid til at studere aftalen, inden de skal mødes og tage stilling til den.

Når May ikke denne frist, er det ifølge diplomatiske kilder i Bruxelles mest sandsynligt, at man holder et brexitmøde med stats- og regeringscheferne midt i december.

Det vil blive 13-14. december, som allerede er afsat til årets sidste topmøde i EU.

Hele tidsplanen for skilsmissen strammer til, da aftalen også skal godkendes i parlamentet i London og af EU-Parlamentet. Briterne forlader EU 29. marts næste år.

