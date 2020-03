EU-forhandler: Aftale med Storbritannien er mulig trods uenighed

Der er store forskelle i krav til det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, siger EU-forhandler.

EU og Storbritannien er langtfra enige om, hvordan en aftale om deres fremtidige forhold skal se ud.

Efter første forhandlingsrunde i Bruxelles mellem EU og Storbritannien er der store forskelligheder mellem parterne, understreger EU's chefforhandler, Michel Barnier, torsdag.

Men han tror stadig på, at det er muligt at nå en aftale med Storbritannien.

- Der er nogle seriøse forskelle, hvilket nok også er naturligt, når vi er i første forhandlingsrunde.

- Men jeg tror, en aftale er mulig på trods af forskellighederne, siger Barnier.

Ifølge Barnier blev den første forhandlingsrunde hovedsageligt brugt til at udveksle synspunkter og lytte til hinandens ønsker.

Der var en gensidig respekt for hinanden og også nogle punkter, hvor parterne er enige.

Men der er mange forskelligheder, og nogle af dem er store og kan gøre arbejdet med at lande en aftale svær, understreger Barnier.

Det er især diskussionen om EU-adgang til britiske farvande, som er et af de vanskeligste områder at enes om.

Storbritannien ønsker at have årlige forhandlinger med EU om adgangen til at fiske i britiske og europæiske farvande, mens EU ønsker at have en generel aftale.

Her har Storbritannien flere gange henvist til, at EU på årlig basis forhandler med Norge om en aftale om adgang til norske farvande.

Men det er ikke samme omstændigheder mellem EU og Storbritannien, mener Barnier.

- Som tidligere fiskeriminister kan jeg sige, at det ikke er praktisk. Det, vi kan gøre med Norge for fem arter, kan ikke lade sig gøre med Storbritannien, hvor der er mere end hundrede arter.

- Jeg har stor respekt for fiskerne, og de har brug for forudsigelighed. Derfor vil det fortsat være et krav for os, at det er en del af en handelsaftale, siger Barnier.

