EU-forhandler kalder Johnsons brexit-krav uacceptable

Skilsmisseaftalen kan ikke genforhandles, gentager Barnier, efter at Boris Johnson kræver bagstopper fjernet.

Den britiske premierminister Boris Johnsons brexit-krav er "uacceptable". Det mener EU's brexitforhandler, Michel Barnier.

Det skriver Barnier ifølge nyhedsbureauet AFP i en e-mail til EU-ambassadørerne. Mailen handler blandt andet om Johnsons krav om at stryge den såkaldte bagstopperløsning fra brexitaftalen med EU.

- Premierminister Johnson har fastslået, at hvis vi skal nå frem til en aftale, sker det ved at fjerne bagstopperen. Det er selvfølgelig uacceptabelt og ikke inden for Det Europæiske Råds mandat, skriver Barnier.

Det Europæiske Råd er betegnelsen for EU-landenes stats- og regeringschefer. Det er dem, der har udstukket rammerne for Barniers forhandlingsmandat.

Bagstopperen handler om grænsen mellem Storbritannien og Irland. Johnson sagde torsdag i det britiske parlament, at den skal skrottes i en ny aftale.

Den nye premierminister brugte det samme ord, "uacceptabelt", til at beskrive den brexitaftale, som hans forgænger på posten, Theresa May, har underskrevet.

Han er især imod bagstopperen. Det er en mekanisme i aftalen, der betyder, at Storbritannien fortsat er en del af EU's toldunion, indtil der findes en bedre løsning, der kan sikre, at den irske grænse forbliver åben.

I sin e-mail betegner Barnier den tale, som Boris Johnson holdt i Underhuset, som "stridslysten". Men han understreger, at han ikke har mandat fra de øvrige 27 medlemslande til at genforhandle aftalen.

I Irland siger premierminister Leo Varadkar, at det endnu ikke er helt klart, om Boris Johnson har besluttet sig for at forlade EU uden en aftale.

Men det er ifølge Varadkar reelt, hvad der er i udsigt, når Johnson vil stryge bagstopperen fra aftalen.

- EU's holdning og Irlands holdning har ikke ændret sig: Bagstopperen er en integreret del af udtrædelsesaftalen, siger den irske leder.

Johnson skal torsdag aften tale i telefon med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Den nye britiske premierminister fastholder, at han vil genforhandle skilsmisseaftalen.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, truer han med, at Storbritannien forlader EU uden en aftale. Den løsning vil ifølge økonomer koste både EU og især Storbritannien dyrt.

/ritzau/AFP