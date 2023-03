EU-forhandler: Vejledende energisparemål er i praksis bindende

EU-landene har forpligtet sig til i fællesskab at mindske EU's energiforbrug med 11,7 procent frem mod 2030.

Det mål vil være juridisk bindende.

Men ser man på de krav, som hvert enkelt land skal leve op til for at bidrage til det samlede sparemål, er der i stedet tale om vejledende målsætninger.

I praksis er landene dog nødt til at levere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger den danske europaparlamentariker Niels Fuglsang (S).

Han har på vegne af EU-Parlamentet forhandlet med EU-Rådet om en ny aftale for energieffektivitet, som sparekravene er en del af. Den aftale faldt på plads fredag.

- Jeg så gerne, at der havde stået, at det var bindende på nationalt niveau. Det ville Rådet ikke, siger Niels Fuglsang og fortsætter:

- I stedet er der en håndhævelsesmekanisme, som EU-Kommissionen kan bruge. Hvis et land er bagud, så har kommissionen ret til at kræve, at det gør noget mere. I sidste ende kan kommissionen tage juridiske skridt. Når man kan komme for retten, hvis man ikke leverer, er det jo i praksis bindende.

Hvert enkelt land er dermed nødt til at tage opgaven på sig, uagtet om ordet bindende bruges eller ej. Alligevel mener Niels Fuglsang, at man skulle have gjort netop det.

- Det ville have sendt et bedre signal. Når man ikke åbenlyst kalder målene bindende, kan der skabes tvivl om, hvorvidt man kan regne med, at landende vil leve op til dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overordnet set er politikeren dog glad for den nye aftale. Den vil gøre en stor forskel, når det kommer til at gøre EU fri af russisk gas og bringe unionen på vej mod klimaneutralitet i 2050, vurderer han.

Aftalen, som faldt på plads fredag, er foreløbig. Det betyder, at den skal forbi landenes EU-ambassadører og et udvalg i EU-Parlamentet, før den formelt kan godkendes.

Ud over reduktionskravet på 11,7 procent forpligter medlemslandene sig også til at energirenovere 3 procent af offentlige bygninger hvert år.

Af aftalen fremgår det også, at landene i gennemsnit skal spare 1,49 procent om året frem mod 2030.

I den periode skal målet gradvist stige, indtil der opnås en årlig besparelse på 1,9 procent i 2030.

/ritzau/