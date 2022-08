Et stort antal russiske luksusbiler i Helsinkis lufthavn viser, at Finland er transitland for russere.

EU forhindrer Finland i at dæmme op for russiske turister

Finland klager over EU-regler, der forhindrer myndighederne i at begrænse antallet af russere, som kommer til landet med turistvisa udstedt af andre EU-lande.

I garagerne i Helsinkis lufthavn vidner et stort antal Porscher, Bentleyer og andre luksusbiler med russiske ejere om, at Finland er et vigtigt transitland for russiske turister.

Det er sket efter, at EU har lukket sit luftrum for russiske fly som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Mange velstående russere kører derfor til den finske hovedstad.

- Der er virkelig mange russiske turister i lufthavnen i Helsinki for tiden, siger den finske udenrigsminister, Pekka Haavisto. Han fortæller, at de kommer på visa fra andre EU-lande i Schengen-samarbejdet.

Finland har varslet, at landet fra 1. september vil skærpe visumreglerne for russiske turister og kun tillade, at en tiendedel af det tidligere antal får adgang. Det sker som følge af krigen i Ukraine.

Men russere fortsætter med at komme til landet på visa udstedt af andre EU-lande i Schengen-samarbejdet. Derefter kan de i princippet rejse ind i hele Schengen-området.

Finland og Estland har opfordret resten af EU-landene til at indstille alle udstedelser af turistvisa til russiske statsborgere.

Finland tager problemerne op ved det næste EU-udenrigsministermøde. Det foregår i Tjekkiet om en uge.

Efter ophævelsen af covid-19 restriktioner i Rusland den 15. juli er antallet af russiske turister, der kommer til Finland, steget voldsomt.

I juli krydsede 230.000 russere grænsen, mens tallet i juli var på 125,000.

/ritzau/AFP