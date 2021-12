EU forlænger gratis roaming i medlemslande til 2032

Forbrugere i EU kan mange år endnu fortsætte med at sms'e, ringe og bruge data i andre EU-lande uden at skulle bekymre sig om en skyhøj telefonregning.

Det står klart, efter at forhandlere fra EU-Parlamentet og medlemslandene tirsdag er nået til enighed om at forlænge aftalen om gratis roaming.

Aftalen gælder nu frem til 2032.

Aftalen om gratis roaming er en af de mest populære EU-reformer blandt forbrugerne. Den har været i stand siden 2017.

Før aftalen kunne teleselskaber kræve høje priser, når deres kunder brugte mobilen i andre EU-lande.

Men det ændrede aftalen på, så europæere på rejse i EU kan bruge deres mobil på omtrent samme vilkår som i hjemlandet.

Det er Slovenien, som har formandskabet for EU, der har forhandlet aftalen på plads på vegne af EU's medlemslande.

Bostjan Koritnik, Sloveniens minister for offentlig administration, kalder gratis roaming en af EU's "store succeshistorier".

- Aftalen har gjort kommunikation nemmere og billigere, når folk rejser i Europa, siger han i en pressemeddelelse.

Aftalen gælder for alle 27 medlemslande samt for Island, Liechtenstein og Norge.

Storbritannien er ikke længere inkluderet, fordi landet med brexit har forladt EU og EU's regler.

Ifølge EU-Kommissionen har gratis roaming medført store forandringer i forbrugernes brug af mobildata.

Brugen af mobildata var 17 gange så høj i sommeren 2019 sammenlignet med sommeren 2016, hvor de højere priser endnu ikke var skrottet.

EU-kommissær Margrethe Vestager, som har ansvar for det digitale område, er glad for, at aftalen om gratis roaming er på plads.

- I dag sikrer vi, at vi kan beholde disse fordele i yderligere ti år. At vi kan forblive forbundet og ringe, sms'e og browse på internettet uden ekstra udgifter, når vi rejser i EU, siger hun i en pressemeddelelse.

I meddelelsen oplyses det, at den nye aftale også sigter efter at forbedre roamingoplevelsen, når man er i andre EU-lande. For eksempel at forbindelsen bliver bedre.

/ritzau/