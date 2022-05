EU-formand: Rusland har bragt minder om mørk fortid tilbage

Ruslands handlinger i Ukraine har bragt minder fra "en mørk fortid" tilbage.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tirsdag ved fonden World Economic Forums årlige topmøde i Davos.

- I Ukraine, som er blevet invaderet af Rusland, konfiskerer den russiske regerings hær lagre af korn og maskiner.

- For nogle har det bragt minder om en mørk fortid tilbage - til tiden, hvor Sovjetunionen konfiskerede afgrøder og til den ødelæggende sultkatastrofe i 1930'erne, lyder det fra Ursula von der Leyen.

Hun henviser til en hungersnød, der i begyndelsen af 1930'erne ramte den dengang sovjetiske republik Ukraine og kostede millioner af ukrainere livet.

Rusland, der for præcis tre måneder siden invaderede Ukraine, har ifølge den tyske regering blokeret eksporten af 20 millioner ton korn fra Ukraine. Kornet skulle primært være sendt til Nordafrika og Asien.

Ifølge FN's World Food Programme sultede 276 millioner personer ved begyndelsen af 2022. Hvis Ruslands krig i Ukraine fortsætter, kan det tal vokse med yderligere 47 millioner, lyder vurderingen.

Ursula von der Leyen kalder Ruslands bombninger af lagerbygninger med korn og blokering af landbrugseksport for "skamfulde handlinger".

- Russerne samler sammen til at kunne lave deres egne fødevareeksporter som en slags afpresning. De tilbageholder forsyninger for at øge de globale priser eller for at kunne bytte hvede til gengæld for politisk støtte.

- Det svarer til at bruge sult og korn for at få magt, siger hun.

/ritzau/dpa