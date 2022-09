EU-formandskab: Prisen på gas er ude af kontrol

Gasprisen i EU er ude af kontrol. Og det har ledt til en krise i priser på el.

Sådan lyder det tirsdag fra Tjekkiets EU-minister, Bek Mikulás.

Tjekkiet har i øjeblikket formandskabet for EU. Udmeldingen fra den tjekkiske minister understreger, hvor alvorlig situationen bliver betragtet i EU.

- Udviklingen kan have destruktive konsekvenser for vores økonomi, siger Bek Mikulás.

Udmeldingen kommer dagen før, at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag holder sin årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand.

Talen holdes i EU-Parlamentet i Strasbourg, hvor der allerede er indkaldt til pressemøde om nødindgreb på energiområdet onsdag eftermiddag.

Ifølge et lækket dokument fra EU-Kommissionen, som Ritzau har set, arbejder EU-Kommissionen lige nu med tre indgreb på energiområdet.

For det første skal EU-landene medvirke til at spare på strømmen - særligt i de dyreste timer.

For det andet skal der indføres et loft over indtjeningen for virksomheder, der producere strøm via blandt andet sol og vindenergi.

Og for det tredje skal producenter af fossil energi betale et "solidaritetsbidrag".

Pengene gå til at hjælpe udsatte forbrugere og virksomheder med at klare de høje energipriser. Og til at investere i mere grøn energi.

Der er dog ikke konkrete beregninger i dokumentet på, hvor meget tiltagene kan indbringe. Eller hvor meget de kan reducere energiprisen.

- EU-Kommissionens forslag vil blive præsenteret onsdag, siger Bek Mikulás tirsdag i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Han varsler samtidig, at EU-landene hurtigt skal nå frem til en aftale, som kan omsættes i handling på tværs af de 27 EU-lande.

- Vores mål er at nå en aftale om de første nødforanstaltninger inden den kolde sæson begynder. Derfor vil vi indkalde til et nyt ekstraordinært møde for EU-landenes energiministre den 30. september, siger Bek Mikulás.

EU-kommissær for energi Kadri Simson bekræfter, at EU-Kommissionen arbejder med de tre omtalte forslag, som man vil præsentere onsdag.

- Der er ikke nogen let vej til at få priserne tilbage til niveauet før krigen i Ukraine. Men med målrettede tiltag kan vi tage noget af presset væk og hjælpe forbrugerne, siger Kadri Simson.

Hun fastslår, at EU-Kommissionen efter præsentationen onsdag vil se på, om der er behov for yderligere, mere indgribende tiltag, der kan sænke prisen og sikre forsyningerne.

I sidste uge lagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, op til, at der måske også kunne indføres et loft over, hvor meget EU vil betale for russisk gas.

Det fik dog omgående Ruslands præsident, Vladimir Putin, til at true med at lukke helt for gassen til EU.

På et møde for EU-landenes energiministre fredag i sidste uge var der ikke opbakning fra EU-landene til at lægge et prisloft på russisk energi.

Forslaget indgår ikke i det lækkede dokument fra EU-Kommissionen. Og meget tyder på, at det heller ikke vil indgå i Ursula von der Leyens tale onsdag:

- Der er brug for mere tid til at analysere, hvad et loft over prisen på russisk gas vil få af betydning for medlemslandene, siger Kadri Simson tirsdag under en debat i EU-Parlamentet.

