EU forsøger at forny forhold mellem Serbien og Kosovo

Serbiens og Kosovos respektive ledere er i weekenden samlet i Nordmakedonien i et forsøg på at få mindsket fortsatte spændinger efter mange års konflikt.

EU er mægler ved møderne mellem de to nabolande, som måske engang i fremtiden kan blive medlemmer af Den Europæiske Union.

Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, og Kosovos premierminister, Albin Kurti, enedes i februar om 11 punkter i en EU-plan for en normalisering af relationerne mellem de to lande.

- Tiden er inde til, at Kosovos, Serbiens og hele det vestlige Balkans ledere udviser mod og deler ansvaret for, at regionens optagelsesproces i EU kan lykkes, siger EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell.

Borrell, der er spansk, siger, at weekendens møder kommer til at handle om, hvordan planen rent praktisk kan føres effektivt ud i livet.

Der lægges blandt andet op til, at parterne skal anerkende hinandens nationale symboler, og at Serbien skal indstille dets blokering af Kosovos optagelse i FN.

Aftalen indebærer dog ikke en formel gensidig anerkendelse.

Serbiens præsident er øjensynligt ved at lægge afstand til visse punkter i planen. Vucic er hårdt presset indenrigspolitisk af uforsonlige nationalistgrupper, som har fokus på, at Kosovo betegnes som den serbiske stats vugge og ikke kan afgives.

Adskillige tusinde mennesker demonstrerede fredag aften mod planen i den serbiske hovedstad, Beograd.

"Nej til kapitulation", hed det på et banner i en serbisk gruppe, som mener, at den foreliggende plan vil føre til dannelse af et "Storalbanien". Gruppen råbte også slagord, som tilkendegav støtte til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

/ritzau/AFP