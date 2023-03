EU forsøger at stramme regler for gæld efter år med krig og pandemi

Der er et godt stykke vej endnu. Men retningen er den rigtige. Sådan lyder det fra fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V).

Hun var tirsdag i Bruxelles for at diskutere en opstramning af reglerne for EU-landenes økonomi.

Ønsket om at få bragt gæld og underskud ned kommer efter nogle dyre år for mange EU-lande. De har brugt enorme summer under corona. Og kort efter har krigen i Ukraine og oprustningen for at opfylde Natos målsætning lagt beslag på flere midler.

Men nu skal gælden "reduceres på en gradvis og realistisk" måde, som det hedder i konklusionerne fra mødet. Dermed bliver der lagt op til, at EU-landene vil få mere tid til at bringen gælden ned.

Til gengæld lægges der op til, reglerne skal håndhæves mere konsekvent, end det har været tilfældet tidligere.

- Fra dansk side er det vigtigt, at det ikke bliver nogle regler, der er slappere, end vi kender til i dag.

- De skal stadigvæk sikre, at man har en sund og holdbar finanspolitik, som skal bidrage til - forhåbentlig mere effektivt end hidtil - at få nedbragt gælden i de lande, der har et uholdbart gældsniveau, siger Stephanie Lose.

Danmark er blandt duksene i EU. Derfor vil reglerne ikke umiddelbart få konsekvenser for Danmark.

Men ifølge Stephanie Lose er det vigtigt at ramme balancen mellem hensynet til, at EU-landene skal kunne håndtere kriser, og samtidig arbejde løbende på at ruste sig økonomisk til den næste krise.

Den tyske finansminister, Christian Lindner, understreger dog ligesom Stephanie Lose, at der er et godt stykke vej til en aftale.

- Der mangler stadig meget arbejde, for at Tyskland kan sige ja, siger Christian Lindner.

Han fastslår, at flere lande ønsker yderligere konsultationer med EU-Kommissionen, før der præsenteres til udkast til lovforslag.

