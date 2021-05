EU forventer over en milliard vaccinedoser i september

Hele EU's befolkning og betydeligt flere kan vaccineres i september, hvis estimat holder.

EU kan forvente at have modtaget over en milliard vaccinedoser imod coronavirus ved udgangen af september.

Det viser et dokument, som EU-Kommissionen har forberedt til EU's stats- og regeringschefer og fremvist på et topmøde i Bruxelles tirsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har læst dokumentet.

1,046 milliarder doser fra fire leverandører ventes leveret til EU, hvilket er nok til at vaccinere EU's befolkning på omkring 445 millioner borgere.

Foreløbig gives vaccinerne dog ikke til børn og unge, og dermed vil der, som det ser ud aktuelt, være doser nok til mange flere.

Oversigten tæller vacciner fra BioNTech-Pfizer, Moderna, Johnson Johnson og AstraZeneca. Vaccinerne fra de to sidstnævnte benyttes ikke i Danmark.

EU-Kommissionen forventer at modtage 413 millioner doser i andet kvartal og 529 millioner doser i tredje kvartal.

I årets første tre måneder modtog EU 106 millioner doser, hvilket var markant under det antal, man havde forventet. Det skyldes hovedsageligt AstraZenecas problemer med at levere i henhold til kontrakten.

EU-landene har foreløbig stilet efter at kunne sende 100 millioner doser videre til resten af verden i 2021.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde mandag før mødet i Bruxelles, at regeringen går efter at kunne bidrage med 3 millioner doser i år.

Disse vil helt eller delvist blive taget fra de mange doser fra AstraZeneca og Johnson Johnson, som Danmark har valgt ikke at benytte, da myndighederne mener, at de øvrige tilgængelige vacciner er bedre.

EU-Kommissionen, som står for indkøbet af vacciner på vegne af medlemslandene, har også tegnet kontrakter med CureVac og GSK-Sanofi. Men disse selskaber har endnu ikke leveret en godkendt vaccine.

Mens AstraZeneca oprindeligt skulle være den helt store leverandør af vacciner, er det BioNTech-Pfizer, som leverer til europæerne i andet kvartal.

Den tyskudviklede vaccine står for over halvdelen af den samlede leverance til EU-landene i andet kvartal og næsten 40 procent i tredje kvartal, viser dokumentet fra EU-Kommissionen.

