EU forventer pæn vækst på fire procent i 2022

I Danmark er coronarestriktionerne fortid. Men i mange andre europæiske lande er mundbind, vaccinepas og begrænsninger i åbningstider fortsat en del af hverdagen.

Alligevel forventer EU-Kommissionen en pæn vækst i 2022.

Kommissionens vinterprognose opstiller en forventning om en vækst på 4,0 procent i år for landene i EU. Det kommer, efter at EU-landene i sidste kvartal i 2021 samlet set nåede tilbage på niveauet, fra før coronaen ramte.

Det er dog ikke alle EU-landene, der individuelt set er tilbage på niveauet fra før corona. Men det vil ske i løbet af 2022, vurderer EU-Kommissionen.

Efter et flot 2022 forventer EU-Kommissionen til gengæld en mere moderat vækst på 2,8 procent i 2023.

Prognosen hviler dog på en række optimistiske forudsætninger. Nemlig, at de nuværende bølger af coronainfektioner, som dæmper økonomien, snart vil være overstået. Og at der ikke kommer nye, store coronanedlukninger.

Prognosen bygger også på forventninger om, at forsyningsproblemerne bliver normaliseret, og at inflationen vil falde.

Det sker på et tidspunkt, hvor inflationen i EU var højere i januar end forventet, og de høje energipriser rammer både forbrugere og virksomheder.

EU-kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni Silveri, forventer, at inflationen vil være på 3,5 procent i eurozonen i 2022. Og 3,9 procent i EU som hele. Herefter er forventningen, at inflationen allerede i 2023 vil falde til under to procent.

/ritzau/