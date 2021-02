EU giver Orban to måneder til at omgøre omstridt ngo-lov

Ungarn skal ændre lov, der ifølge EU-Domstolen er diskriminerende. Overskrider Ungarn deadline, venter bøder.

EU-Kommissionen har torsdag givet Ungarn to måneder til at omgøre en omstridt lov, som påkræver, at ngo'er åbent fremlægger donationer fra udenlandske donorer.

Hvis ikke loven er omgjort inden for denne tidsramme, vanker der bøder.

Det oplyser EU-Kommissionen torsdag.

Meldingen kommer, efter at EU-Domstolen sidste år afgjorde, at Ungarns lov fra 2017 er diskriminerende og går imod fundamentale rettigheder. Herunder beskyttelse af personlig data og foreningsfrihed.

- Civilsamfundsorganisationer er en uundværlig del af vores demokratier. Vi skal beskytte dem, ikke bekæmpe dem, siger EU-kommissær Vera Jourová.

EU-Kommissionen har torsdag sendt et brev til Ungarns premierminister, Viktor Orbán. I brevet giver kommissionen formelt Orban og hans regering to måneder til at rette ind efter EU-Domstolens afgørelse.

/ritzau/Reuters