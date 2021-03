EU godkender coronavaccine fra Johnson og Johnson

Vaccine fra Johnson & Johnson har fået godkendelse, og EU-lande kan tage den i brug, så snart de har den.

EU-Kommissionen har torsdag godkendt en coronavaccine fra Johnson Johnson.

Det meddeler kommissionsformand Ursula von der Leyen på Twitter.

Godkendelsen betyder, at vaccinen kan tages i brug i EU-landene, så snart de har modtaget den.

Den betingede markedsgodkendelse kommer, få timer efter at eksperter i Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har givet grønt lys til vaccinen.

Den er udviklet af det belgiske medicinalfirma Janssen, som hører under Johnson Johnson.

Vaccinen kræver kun et stik for at være effektiv. Forsøg har vist, at den også er effektiv over for udfordrende varianter af coronavirus fra Sydafrika og Brasilien.

Disse varianter har udgjort et problem for vaccinen fra AstraZeneca. Ifølge et studie med 2000 deltagere ved universitetet Witwatersrand i Sydafrika beskytter den kun 10 procent mod den sydafrikanske variant.

EU-Kommissionen har bestilt doser af Johnson Johnson-vaccinen til at kunne vaccinere 200 millioner mennesker. Danmark har bestilt til 8,2 millioner.

Eksperter ved EMA i Amsterdam meddelte torsdag efter ugers analyser, at vaccinen er sikker og effektiv.

- Myndighederne i EU har nu endnu en mulighed for at bekæmpe pandemien og beskytte borgernes liv og helbred, siger EMA-direktør Emer Cooke i en pressemeddelelse.

Dens effekt ligger samlet set lidt under de 95 procent, som de tidligere godkendte vacciner fra BioNTech/Pfizer og Moderna har opnået.

Men eksperter har sagt, at disse vurderinger ikke er sammenlignelige. Det skyldes, at fase 3-forsøg fra Johnson Johnson blev udført senere. På det tidspunkt var de mere udfordrende varianter af coronavirus i spredning.

Tidligere har vacciner fra BioNTech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca fået en betinget markedsgodkendelse i EU. Alle har været brugt. Også i Danmark.

Meldingen fra EMA om Johnson Johnson kommer samme dag, som Danmark har sat vaccinen fra AstraZeneca på pause. Det skyldes et dødsfald som følge af en blodprop og lignende meldinger fra andre lande.

Det skal nu undersøges nærmere. Også Norge har indstillet brugen af vaccinen fra AstraZeneca. EMA er bekendt med beslutningen. Men agenturet anbefaler torsdag, at man fortsat benytter vaccinen i EU.

Danmark har været nødt til at revidere den nationale vaccinationsplan. Programmet ventes nu afsluttet 15. august. Det er fire uger senere.

/ritzau/