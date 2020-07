EU godkender første medicin til coronasyge efter lynproces

En måned efter ansøgningen fra producenten har EU godkendt coronamedicin. Det skyldes ny godkendelsesproces.

EU-Kommissionen har fredag givet en betinget godkendelse af medicinen Remdesivir til behandling af patienter med coronavirus.

Det sker, efter at EU's lægemiddelagentur (EMA) i slutningen af juni anbefalede en godkendelse. Formelt er det EU-Kommissionen, som godkender medicin i EU.

- Dagens godkendelse af den første medicin til behandling af Covid-19 er et vigtigt skridt i bekæmpelsen af denne virus, siger EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, i en pressemeddelelse.

Man kan give en betinget godkendelse, når der er tale om en meget alvorlig sygdom, hvor der ikke findes lægemidler til behandling af den.

Godkendelsen betyder, at medicinen kan markedsføres i EU til behandling af patienter fra 12 år, som er syge med coronavirus med behov for kunstigt tilført ilt.

Kliniske forsøg har vist, at stoffet for denne gruppe lungesyge patienter i snit kan reducere indlæggelsestiden fra 15 til 11 dage.

Godkendelsen er sket meget hurtigt. Der er gået under en måned, fra ansøgningen fra producenten Gilead kom, til den var klar.

Lægemiddelstyrelsens medicinske chef, Nikolai Brun, sagde for nylig til Ritzau, at det var den hurtigste godkendelse, som han kendte til.

Onsdag i denne uge kom det frem, at USA har købt 100 procent af den samlede produktion af midlet i juli og 90 procent af produktionen i august og september.

Torsdag meddelte en talsmand i EU-Kommissionen, at man forhandler med Gilead om at sikre sig doser af medicinen til alle EU-lande.

Medicinen er dog allerede blevet brugt på hospitaler. Det gælder også i Danmark. Det skyldes ifølge Nikolai Brun, at danske sygehuse har deltaget i de forsøg, der har ført til godkendelsen.

- De har altså været med til at generere de data, som nu har udløst en anbefaling af godkendelse, sagde Nikolai Brun 25. juni.

Desuden har EMA tidligere godkendt stoffet under det såkaldte "compassionate use program" (nødbehandlingsprogram). Det er sket for at "dække behovet, indtil der kom en godkendelse".

/ritzau/