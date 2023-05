EU godkender fusion mellem Credit Suisse og UBS

Der er ikke noget til hinder for at gennemføre fusionen mellem storbanken Credit Suisse og rivalen UBS. Det har EU-Kommissionen torsdag konkluderet.

Godkendelsen er givet "ubetinget", fastslår EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer efter nogle turbulente måneder for den schweiziske storbank. I foråret begyndte kunder hurtigt at trække penge ud af Credit Suisse, efter at banken blev ramt af den markedsuro, som fulgte af kollapset i amerikanske Silicon Valley Bank.

I årets første tre måneder blev der trukket cirka 61 milliarder schweizerfranc i nettoaktiver ud af banken. Det svarer til omkring 464 milliarder kroner.

Det sendte den 167 år gamle institution ud i krise og tvang den schweiziske regering til at organisere en redningsaktion.

Det endte med, at UBS købte Credit Suisse for tre milliarder schweizerfranc. Det svarer til cirka 22,8 milliarder danske kroner. Derudover har UBS indvilget i at påtage sig op til fem milliarder schweizerfranc i tab.

Det er den fusion, som nu får grønt lys fra EU-Kommissionen.

- EU-Kommissionen vurderer, at fusionen ikke vil reducere konkurrencen betydeligt på de markeder, hvor bankernes aktiviteter overlapper hinanden, skriver EU-Kommissionen.

Ifølge EU-Kommissionen vil den fusionerede storbank fortsat stå over for et "betydeligt konkurrencepres fra en bred vifte af konkurrenter".

- Herunder adskillige store globale banker såvel som specialiserede udbydere og stærke lokale aktører. Kommissionen konkludere derfor, at den foreslåede fusion ikke ville rejse konkurrencemæssige problemer, skriver EU-Kommissionen.

UBS og Credit Suisse har begge hovedkvarter i Schweiz. De tilbyder begge en række af de samme tjenester inden for blandt andet og bankydelser til virksomheder.

/ritzau/