EU gør sanktioner klar i tilfælde af russisk angreb på Ukraine

EU's medlemslande er ved at forberede en fuld pakke med sanktioner mod Rusland, hvis landet vælger at invadere Ukraine.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, forud for et EU-topmøde torsdag.

- Vi skal diskutere det, før vi har en aftale. Men vi forbereder en fuld pakke med sanktioner, siger han.

Borrell tilføjer, at han forventer, at medlemslandene får nemt ved at blive enige om sanktionerne. Hvad eventuelle sanktioner indebærer, vil Borrell ikke uddybe.

Han siger dog, at en russisk invasion af Ukraine vil have store politiske og økonomiske konsekvenser.

Rusland har den seneste tid oprustet ved grænsen mod Ukraine. Frygten i Ukraine og Vesten er, at Rusland forbereder en invasion af Ukraine.

Derfor er emnet højt på dagsordenen ved EU-topmødet torsdag. EU-landenes stats- og regeringschefer skal blandt andet drøfte mulige reaktioner fra EU ved en russisk invasion.

Det gælder om at påvirke Rusland, før en invasion bliver en realitet. Det mener Litauens præsident, Gitanas Nauseda.

- Jeg tror, at vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre det værste scenarie, som vi desværre ikke kan udelukke. Dette scenarie er militær invasion af Ukraine.

- Jeg tror, at vi har nok værktøjer til at stoppe Rusland i dets aggressive adfærd, siger han forud for topmødet.

Han nævner sektorbestemte og økonomiske sanktioner som muligheder.

Også Letlands premierminister, Arturs Krisjanis Karins, ser det som vigtigt at være på forkant.

-Vi skal overveje en lang række af sanktioner. Det vigtige er, at EU og Vesten afholder Rusland fra militær eskalering. Der skal være klare sanktioner og konsekvenser, hvis de gør det, siger han.

Tysklands nye forbundskansler, Olaf Scholz, kommer ikke ind på spørgsmålet om sanktioner. Men han understreger, at Ukraines grænser ikke må krænkes.

/ritzau/