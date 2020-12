EU har beredskabsplan klar i tilfælde af ingen brexit-aftale

I tilfælde af at der ikke er lavet en handelsaftale med Storbritannien inden nytår, har EU en beredskabsplan.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger torsdag, at EU har en beredskabsplan klar, som EU har udarbejdet i det tilfælde, at der ikke er blevet opnået enighed om en handelsaftale med Storbritannien senest 31. december.

- Planen vil blandt andet muliggøre flyvninger og vejtransport i de kommende seks måneder. Samtidig sikres fiskerettigheder i en periode på et halvt år, siger von der Leyen på Twitter.

- Det er vort ansvar, at EU er parat på alle mulige udfald, siger hun og understreger, at "forhandlinger med briterne fortsætter".

- Men overgangsperioden er meget nær, og der er ingen garanti for, at der kommer en aftale - og det er udvist, hvornår den kommer, hvis den kommer. Derfor præsenterer vi disse forslag i dag, hedder det videre.

Om fiskeriet foreslår EU-Kommissionen "en regulering, der skal sikre en passende juridisk ramme frem til 31. december 2021, eller indtil en fiskeriaftale med Storbritannien er indgået".

Fiskeriaftalen skal sikre, at fiskerifartøjer fra Storbritannien og fra EU-lande ensidigt får adgang til hinandens territoriale farvande efter 31. december 2020.

Von der Leyen og den britiske premierminister, Boris Johnson, blev ved et møde sent onsdag enige om, at forløbet med de fremtidige forhandlinger skal være aftalt søndag.

- Premierministeren og von der Leyen aftalte at diskutere videre de kommende dage i deres forhandlingshold, siger en unavngiven kilde.

Von der Leyen selv har sagt, at hun og Johnson havde "en livlig og interessant diskussion omkring de udestående problemer", men at de stadig er stadig langt fra hinanden.

Briterne bryder 31. december de sidste bånd til EU, medmindre parterne forud enes om en handelsaftale.

/ritzau/Reuters