EU har i samråd med Nato svaret på brev fra Rusland

Svensk udenrigsminister er meget tilfreds med, at man i EU er enedes om et principfast svar til Rusland.

EU har i samråd med Nato svaret på et brev fra Rusland, oplyser den svenske udenrigsminister, Ann Linde, til det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunnet enes inden for EU om et tydeligt og principfast svar. Vi har været i tæt dialog med vore internationale partnere, og det er sket i et samarbejde mellem EU og Nato, skriver Linde i en første skriftlig kommentar til TT.

Det præcise indhold i svaret fra EU er ikke offentliggjort.

Ann Linde henviser til, at EU værner om de principper, som ligger til grund for den europæiske sikkerhedsordning.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sendte for godt en uge siden et brev med krav til et stort antal lande inden for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE.

Blandt andet blev Sverige og Finland opfordret til at tydeliggøre deres positioner i den nuværende situation.

Brevet fra Rusland blev sendt, efter at USA og Nato havde reageret skriftligt på russernes liste med krav, som blandt andet handlede om, at Nato skal garantere Rusland, at Ukraine og flere andre lande ikke bliver optaget i forsvarsalliancen.

Ann Linde siger, at der ikke var tale om brev, som "man kan besvare på fem minutter".

- Når vi er sikre på, at modtageren har læst og forstået brevet, så kan vi diskutere detaljerne. Jeg siger ikke, at vi kommer til at offentliggøre det, men vi kan tale mere om det senere, siger kommissionens talsmand Peter Stano på torsdagens frokostbriefing i Bruxelles.

- Vi opfordrer Rusland til at nedtrappe den militære opbygning som sker i og omkring Ukraine og Hviderusland, skriver EU's udenrigschef, Josep Borell, på Twitter.

Lavrov sagde tidligere torsdag, at fortsat dialog er umulig, hvis EU svarer kollektivt på russiske spørgsmål vedrørende definitioner på sikkerhed.

/ritzau/