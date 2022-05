EU har kig på rige russeres formuer til genopbygning af Ukraine

Von der Leyen har sat jurister i gang med at finde måder at bruge oligarkers indefrosne midler på i Ukraine.

EU undersøger muligheder for at bruge russiske oligarkers indefrosne midler på genopbygning af det krigshærgede Ukraine.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, til den tyske tv-station ZDF.

- Vores jurister arbejder intensivt på at finde mulige måder at bruge oligarkernes indefrosne aktiver til genopbygningen af Ukraine. Jeg synes også, at Rusland bør yde sit bidrag, siger von der Leyen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oligarker er et udtryk, der især anvendes om russiske milliardærer.

På grund af Ruslands militære angreb på Ukraine har en række vestlige lande indført sanktioner mod oligarker ved at indefryse deres aktiver. For eksempel indeståender på bankkonti og ejendomme.

Ursula von der Leyen siger også, at hun går ind for at koble den langsigtede genopbygning af Ukraine sammen med reformer, der er nødvendige, for at landet kan blive medlem af EU.

- Vi bliver nødt til at medfinansiere genopbygningen af Ukraine. Det giver mening samtidig at gennemføre reformer. For eksempel mod korruption eller opbygning af retsstaten, siger von der Leyen til ZDF.

Mange ukrainere ønsker en fremtid som en del af EU, men medlemskab forudsætter, at landet lever op til en række kriterier.

Deriblandt stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat og menneskerettigheder og en velfungerende markedsøkonomi.

- Optagelsesprocessen afhænger meget af, hvad kandidatlandet gør. Ukraine ønsker for enhver pris at tilslutte sig EU. Det betyder, at motivationen for at indføre de nødvendige reformer er stor, siger kommissionsformanden.

Onsdag foreslog EU-Kommissionen yderligere ni milliarder euro til Ukraine. Pengene skal være med til at holde samfundet kørende, mens det kæmper mod de russiske invasionsstyrker.

EU overvejer også at etablere en fond til genopbygning af Ukraine, når konflikten engang er slut.

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at opgøre det præcise beløb for de ødelæggelser, der er påført Ukraine under krigen.

Men ødelæggelserne som følge af bombeangreb og andre militære aktioner fra russisk side skønnes ifølge den franske avis Le Monde at løbe op i mindst 500 milliarder dollar. Det svarer til godt 3500 milliarder kroner.

Heraf kommer over en femtedel fra ødelæggelser af fysisk infrastruktur som veje, broer, kraftværker, vandværker, kloaksystemer og jernbaner.

/ritzau/