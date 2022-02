EU holder ekstraordinært topmøde om Ukraine torsdag

Situationen mellem Rusland og Ukraine kalder på et ekstraordinært EU-topmøde. Det finder sted torsdag aften.

EU-præsident Charles Michel indkalder EU's stats- og regeringschefer til ekstraordinært EU-topmøde torsdag om den seneste udvikling i situationen mellem Rusland og Ukraine.

Det oplyser han på Twitter onsdag.

- Brugen af magt og tvang for at ændre grænser har ingen plads i det 21. århundrede, skriver EU-præsidenten på Twitter.

Topmødet finder sted i Bruxelles torsdag aften klokken 20. Topmødet afholdes, efter at situationen har udviklet sig betydeligt de seneste dage.

Rusland har anerkendt udbryderrepublikker i det østlige Ukraine som uafhængige. Samtidig har Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagt, at landet vil sende "fredsbevarende" styrker til regionerne.

Anerkendelsen af udbryderrepublikkerne - Donetsk og Luhansk - er mødt med fordømmelse i Vesten. Tirsdag fremlagde både EU og USA omfattende sanktioner mod Rusland som følge af beslutningen.

Charles Michel har sendt et brev ud til stats- og regeringscheferne i de 27 medlemslande med invitationen til topmødet. Her fremgår det, hvad der skal diskuteres på mødet.

EU-præsidenten ønsker, at de på mødet skal drøfte de seneste udviklinger i situationen mellem Ukraine og Rusland.

Derudover er det også på bordet, hvordan EU skal "håndtere Rusland og holde landet ansvarligt for dets handlinger". Videre skal EU-lederne se på, hvordan man yderligere kan støtte Ukraine og befolkningen.

- De aggressive handlinger af Rusland bryder international lov og Ukraines territoriale integritet og suverænitet. De underminerer også den europæiske sikkerhedsorden, skriver Michel i invitationen.

Han takker samtidig for det sammenhold, som EU-landene har vist over de seneste dage. Her henviser han særligt til vedtagelsen af sanktioner mod Rusland.

Ifølge Charles Michel er det vigtigt, at EU fortsætter med at stå sammen, mens situationen står på.

Mødet er med fysisk fremmøde.

Tidligere har EU afholdt topmøder virtuelt. Men det bliver altså ikke tilfældet denne gang. De virtuelle møder har særligt været brugt under pandemien, når coronavirusset har været en forhindring for fysisk fremmøde.

/ritzau/