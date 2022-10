EU indfører sanktioner mod iransk moralpoliti og minister

EU har mandag indført sanktioner mod blandt andet det iranske moralpoliti og ledere. Det fremgår af EU's lovtidende ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sanktionerne er et resultat af den 22-årige Mahsa Aminis død i moralpolitiets varetægt. Dødsfaldet har udløst store protester og sammenstød mellem demonstranter og myndigheder i Iran.

Sanktionerne omfatter blandt andre Irans informationsminister, Mohammad-Javad Azari Jahromi.

EU's sanktioner kommer også til at ramme dele af den paramilitære Revolutionsgarde. Helt specifikt er det ledere af militsen Basij under Revolutionsgarden, der rammes.

Mahsa Amini blev anholdt af det moralske politi i Iran for ikke at bære en passende hijab, hvilket loven foreskriver.

I henhold til Irans sharialove skal kvinder tildække deres hår og bære lange, løsthængende klæder. Hvis påbuddene ikke efterleves, kan det føre til offentlig ydmygelse, bøder og anholdelse.

Ifølge myndighederne døde hun af et hjerteanfald, hvorimod hun ifølge øjenvidner blev udsat for vold af det moralske politi.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Nada Al-Nashif, har ifølge BBC fortalt, at der er meldinger om, at moralpolitiet slog Amini i hovedet med en politistav og hamrede hendes hoved ind i siden på et af dets køretøjer.

Amini lå tre dage i koma, inden hun døde.

/ritzau/