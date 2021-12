EU indfører sanktioner mod russisk militærgruppe

EU's medlemslande har mandag vedtaget sanktioner mod den russiske private militærgruppe Wagner.

Sanktionerne er rettet mod selve gruppen samt otte individer og tre enheder med forbindelse til den.

Det oplyser medlemslandene i en pressemeddelelse.

Ifølge medlemslandene har Wagner rekrutteret, trænet og sendt militære styrker til konfliktzoner rundtom i verden.

Det har blandt andet ført til mere vold i områderne og intimidering af civile. I brud med international lov og menneskerettigheder, lyder EU-anklagen.

Straffen fra EU indebærer, at gruppen og de øvrige sanktionerede får indefrosset de aktiver, de måtte have i EU. Individerne får desuden forbud mod at rejse ind i EU.

De otte individer har ifølge EU været involveret i "alvorlige brud på menneskerettigheder". Herunder tortur og tilfældige henrettelser og drab.

Dertil kommer destabiliserende aktiviteter i lande som Libyen, Syrien og Ukraine.

Formålet med sanktionerne er at få mindsket Wagner-gruppens aktiviteter.

Sanktionerne er blevet vedtaget ved et møde mellem EU's udenrigsministre mandag, hvor de mødes i Bruxelles.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), er forhindret i at deltage fysisk, fordi han er nærkontakt til en person, som er smittet med coronavirus.

Sanktionerne er blevet vedtaget enstemmigt af udenrigsministrene.

Vesten mener, at Wagner er til stede i konfliktzoner for at sikre russiske private og statsinteresser i Ukraine, Syrien og Libyen.

Blandt de sanktionerede individer er en tidligere løjtnant ved den russiske militære efterretningstjeneste og en pensioneret oberst.

/ritzau/