EU indgår aftale om 225 millioner doser effektiv vaccine

EU-Kommissionen har indgået den femte forhåndsaftale om køb af potentielle doser af coronavacciner.

EU-Kommissionen har indgået aftale om køb af 225 millioner doser af en coronavaccine fra det tyske medicinalselskab CureVac.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

I aftalen er der mulighed for at købe yderligere 180 millioner doser, der kan leveres, når en vaccine har vist sig at være sikker og effektiv mod covid-19.

Det er den femte forhåndsaftale, som EU-Kommissionen indgår, om køb af effektive vacciner mod covid-19 på vegne af alle EU-lande.

- Et par dage efter vores kontrakt med BioNTech og Pfizer er jeg meget glad for at kunne annoncere en ny aftale med et lovende europæisk selskab.

- EU-Kommissionen har hidtil sikret mindst 1,2 milliarder doser og opfylder sit tilsagn om at sikre lige adgang til sikre, effektive og prisvenlige vacciner. Ikke kun for EU-borgere, men også for verdens fattigste og mest sårbare mennesker, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i meddelelsen.

CureVac er et europæisk selskab med base i Tyskland.

/ritzau/