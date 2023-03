EU kan få svært ved at vriste råstofkontrakter fra Kina

EU skal købe flere råstoffer fra tredjelande for at øge uafhængigheden af Kina.

Det er en del af målet med EU-Kommissionens udspil Critical Raw Materials Act, som blev præsenteret torsdag.

Men det kan blive svært for EU at trænge ind på markederne i Chile, Argentina og i Afrika. Her sidder Kina i forvejen tungt på minekontrakterne, efter at have opbygget en stor forarbejdningsindustri i Kina.

Ledende næstformand i EU-Kommissionen, Valdis Dombrovskis, tror dog, at EU har mulighed for at vriste kontrakter fra Kina.

- Når vi ser på de kritiske råmaterialer, som behøves til den grønne omstilling, så er vi ofte afhængige af kun én dominerende leverandør. Det er i de fleste tilfælde Kina. Så vi skal diversificere. Og vi skal forhandle med tredjelande om adgang til kritiske råstoffer, siger Valdis Dombrovskis.

Han peger på, at EU kan tilbyde partnerskaber, som ifølge Dombrovskis vil være mere fordelagtige for partnerlandene end de kontrakter, man har med Kina.

- Vi vil hjælpe råstofudvinderne med at opbygge deres egen forarbejdningsindustri. Det handler ikke kun om at udvinde råstofferne og sende dem til forarbejdning i et andet land. Det handler om, at landene også skal have adgang til at forarbejde råstofferne selv, siger Valdis Dombrovskis.

EU vil blandt andet hjælpe med adgang til privat og offentlig finansiering. Og en sikring af, at forarbejdningsindustrien i tredjelande bliver oprettet på en måde, som beskytter arbejdernes rettigheder og miljøet.

- Så vi mener, at vi har meget at tilbyde. Vi sigter på partnerskaber, som er til gavn for alle involverede, siger Valdis Dombrovskis.

EU-Kommissionen lægger dermed både op til at ramme Kina på udvindingen af råstofferne i tredjelande. Og på den efterfølgende forarbejdning i Kina.

Erhvervsorganisationen Green Power Denmark vurderer, at EU-Kommissionens forslag samlet set kan mindske afhængigheden af import af råstoffer fra Kina.

Og det er vigtigt, fordi de bruges i den grønne omstilling til blandt andet at producere vindmøller og elbiler, siger Jan Hylleberg, der er viceadministrerende direktør i Green Power Denmark.

- Det er ikke sundt for vores forsyningssikkerhed. Derfor er det vigtigt, at EU får en langt mere offensiv politik på det her område, siger Jan Hylleberg.

