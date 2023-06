EU kigger eksternt i forsøget på at bremse migration

Efter i mange år at have haft fokus på behandlingen af asylansøgere og migranter i EU er fokus nu for alvor skiftet.

Når EU-landenes stats- og regeringschefer torsdag og fredag samles til topmøde i Bruxelles, vil fokus først og fremmest være på den eksterne del af migrationsspørgsmålet.

Det viser et udkast til konklusioner fra EU-topmødet, som Ritzau har set.

Konklusionerne er ikke endeligt forhandlet på plads, men fokus er på "situationen ved EU's ydre grænser" og på "de eksterne aspekter af migration".

Artiklen fortsætter under annoncen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) glæder sig over, at det for tre uger siden lykkedes EU-landene at nå til enighed om centrale dele i en ny fælles EU-politik på asyl- og migration.

Her blev der blandt andet åbnet for, at EU-landene skal kunne sende flere "irregulære migranter" tilbage til tredjelande. Men det er ikke nok, mener Løkke. Dermed sætter han ord på en bekymring, som deles af flere EU-lande.

- Det er positivt, at der blev indgået en aftale. Det trækker tingene i den rigtige retning, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Men vi kæmper for at få en substantiel drøftelse blandt stats- og regeringslederne senere på ugen. For vi er ikke i mål, siger han.

I marts søgte næsten 86.000 personer asyl for første gang i EU. Det er en stigning på 16 procent i forhold til sidste år. Det viser de seneste tal fra Eurostat. Og den tendens skaber bekymring i flere EU-lande.

Samtidig frygter man i Bruxelles, at Tunesien er på randen af et sammenbrud, hvor lande ikke længere vil være i stand til at bremse en stor strøm af flygtninge og migranter, som vil søge over Middelhavet til Europa.

- Vi ser i øjeblikket, at asyltallene går i vejret. Vi får brug for, at Europa rækker mere offensivt ud efter de lande, som flygtningestrømmene genereres fra, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han lægger dermed op til, at en del af løsningen skal findes i samarbejder med lande uden for EU. Det har Danmark længe kæmpet for. Hidtil har det dog været svært af få eksempelvis de nordafrikanske lande med på ideen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere på måneden fastslog den tunesiske præsident, Kais Saied, at Tunesien ikke vil være andre landes grænsevagt.

- Vi kan ikke påtage os den rolle, som nogen snakker om åbent og andre i det skjulte - at vi skal stå på vagt for deres land.

- Migranterne er desværre ofre for et verdenssystem, som ikke behandler dem som mennesker, kun som tal, sagde den tunesiske præsident.

Derfor skal der lægges mere vægt på et positivt perspektiv for lande, der samarbejder, mener Løkke.

- Der skal skabes et mere innovativt samarbejde, som hviler på noget for noget. For der findes ikke noget hegn, der er højt nok til, at man ikke kan kravle over det, siger Lars Løkke Rasmussen.

I februar blev stats- og regeringscheferne på et ekstraordinært topmøde enige om, at der skal gøres mere for at bremse "irregulær" migration til EU.

Derfor vil EU blandt andet øge overvågningen af de ydre grænser og øge antallet af hjemsendelser. Arbejdet med konklusionerne fra februars topmøde vil fortsætte, fremgår det af udkastet forud for denne uges topmøde.

/ritzau/