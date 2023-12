EU-kommissær advarer om kæmpestor risiko for terror op mod jul

Risikoen for terrorangreb i Europa er steget betragteligt som følge af konflikten mellem Hamas og Israel.

Sådan lyder det fra den svenske EU-kommissær med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson.

- Med krigen mellem Israel og Hamas og den polarisering, den forårsager i vores samfund, er der en kæmpestor risiko for terrorangreb i EU, siger hun tirsdag ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Det, at julen nærmer sig, kan også bidrage til at øge faren for terroraktioner i europæiske lande, tilføjer kommissæren.

Ylva Johansson henviser blandt andet til lørdagens angreb i Paris, hvor en person blev dræbt i et knivangreb.

En unavngiven kilde fra politiet i Paris har ifølge nyhedsbureauet AFP oplyst, at den mistænkte gerningsmand råbte "allahu akbar", inden han blev anholdt.

Sætningen er forbundet med islam og betyder "Gud er størst" på arabisk.

Tysklands indenrigsminister, Nancy Faeser, deler kommissærens bekymringer.

- Lørdagens angreb i Paris viser, hvor overhængende og alvorlig truslen om islamistisk terrorisme er for tiden, siger Nancy Faeser og tilføjer:

- Krigen i Gaza og terroren fra Hamas har forårsaget den her situation. Vi må holde et specielt øje med islamistiske trusler og samarbejde for at bekæmpe islamistisk propaganda.

/ritzau/NTB