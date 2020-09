EU-kommissær truer briterne med sag: I har skadet tilliden

Det er op til Storbritannien at genoprette tillid til EU ved at fjerne omstridte dele af lovforslag, mener EU.

Tilliden mellem EU og Storbritannien har lidt skade - i alvorlig grad. Det mener EU-Kommissionen, som "ikke vil holde sig tilbage" med at føre en sag.

Årsagen er et lovforslag, som den britiske regering har fremsat. Heri lægges op til ændringer i et kapitel i den udtrædelsesaftale, som briterne og EU indgik sidste år.

Derfor holdt næstformand i EU-Kommissionen Maros Sefcovic torsdag et møde med den britiske regeringsminister, Michael Gove, i London.

- Han slog fast, at ved at fremlægge dette lovforslag har Storbritannien i alvorlig grad skadet tilliden mellem EU og Storbritannien. Det er nu op til briterne at genskabe den tillid, skriver EU-Kommissionen.

Den britiske regering har sagt, at ændringerne skal sikre, at fredsaftalen på øen Irland ikke udfordres. Der er i dag en usynlig grænse mellem Irland og Nordirland. Det ønsker begge parter at holde fast i.

- EU accepterer ikke det argument, at målet med lovforslaget er at beskytte Belfastaftalen. Faktisk er det vores vurdering, at forslaget gør det modsatte, skriver Kommissionen.

Sefcovic kræver, at den britiske regering snarest fjerner de omstridte dele af lovforslaget. Det skal ske senest før oktober. Det fremgår af udtalelsen.

Han advarer briterne imod at løbe fra den aftale, der er underskrevet. Det vil bringe de igangværende forhandlinger om en handels- og samarbejdsaftale i fare.

- Sefcovic meddelte, at hvis lovforslaget bliver vedtaget, så vil det være et ekstremt alvorligt brud på udtrædelsesaftalen og på de folkeretlige regler, hedder det i den skriftlige udtalelse.

Desuden minder kommissæren om, at aftalen fra oktober 2019 indeholder flere værktøjer til juridisk at håndtere brud på aftalen.

Og "EU vil ikke holde sig tilbage fra at benytte disse".

Storbritannien forlod EU 31. januar 2020, efter at parterne havde indgået en aftale om skilsmissen. Den indebar en overgangsperiode, hvor forholdet skulle forblive uændret indtil 31. december.

I de 11 måneder skulle parterne forsøge at indgå en aftale om handel og samarbejde i fremtiden. Men meldingerne fra diplomater og embedsmænd er, at der ikke sker meget i den proces.

/ritzau/