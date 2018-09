EU-kommissær er chokeret på møde med Jarlov om Danske Bank

Hvidvask i Danske Bank skal undersøges nærmere, og EU-Kommissionen har bedt om undersøgelse af Finanstilsynet.

Sagen om hvidvask i Dansk Banks estiske filial chokerer EU's retskommissær, Vera Jourova, som torsdag morgen har holdt møde med erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K), i Bruxelles.

- Beskeden (til Jarlov, red.) var, at det er en chokerende sag, som bekymrer hende. Det er vigtigt at sikre, at tilsynsmyndigheden virker, siger talsmand for kommissæren Christian Wigand.

Kommissæren er "indtil videre" tilfreds med de svar, hun fik fra den danske erhvervsminister.

På mødet ville Jourova blandt andet høre, hvorvidt Danmark har implementeret et EU-direktiv om hvidvask. Det bekræftede ministeren.

- Ministeren forsikrede kommissæren om, at danske myndigheder er meget bekymrede over sagen. De var enige, og de deler målet om at retsforfølge, siger Wigand.

EU-Kommisionen har bedt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om at undersøge Finanstilsynets rolle.

Der er ifølge talsmanden ingen deadline for dette, men det er sendt afsted som en hastesag.

Tirsdag 2. oktober mødes Vera Jourova med den estiske minister med ansvar for banktilsyn. Det sker i Luxembourg i forbindelse med et møde mellem EU-landenes finansministre.

/ritzau/