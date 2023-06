EU-kommissær forventer aftale om migration i denne uge

Der er stor chance for, at EU-landene i slutningen af ugen vil nå til enighed om to helt centrale dele af unionens kommende migrationspolitik.

Det siger EU-kommissær for indre anliggender Ylva Johansson under et pressemøde tirsdag.

- Der er stor chance for, at vi får et meget vigtigt gennembrud på torsdag i Luxembourg. EU-Rådet har ikke været i stand til at finde til enighed om de her udfordringer i syv eller otte år. Det her er øjeblikket. Medlemslandene er tæt på hinanden i forhandlingerne. Jeg forventer, at de finder en fælles tilgang, siger Johansson.

Konkret er det to lovforslag under EU's pagt om migration og asyl, som medlemslandene i Rådet skal finde til enighed om, når der er ministermøde torsdag og fredag i Luxembourg.

Lykkes det, vil forhandlinger med EU-Parlamentet kunne gå i gang.

Det er dog langt fra sikkert, at det ender, som Ylva Johansson forventer.

Forhandlingerne har stået i stampe længe, og særligt et forslag om obligatorisk solidaritet har skabt store uenigheder.

Forslaget kom kommissionen med tilbage i 2020. Formålet er at sikre, at lande ikke skal stå alene med byrden, hvis de oplever en stor tilstrømning af migranter.

På nuværende tidspunkt søger rigtigt mange asyl i blandt andet Italien og Østrig.

For hele EU var tallet sidste år 966.000 personer. Ikke siden flygtningekrisen i 2015 har antallet af asylansøgere været så højt.

Den obligatoriske solidaritet vil dog ikke betyde, at lande er forpligtet til at overtage asylansøgere fra for eksempel Italien. Det understreger Ylva Johansson tirsdag.

Alternativet vil være en form for økonomisk hjælp til de hårdt pressede lande fra de resterende EU-medlemmer.

I den seneste tid har der været forlydender om, at en sådan håndsrækning kunne lyde på 22.000 euro per asylansøger, som et land ikke ønsker at tage imod gennem omfordeling.

EU-kommissæren Ylva Johansson bliver på pressemødet bedt om at kommentere på det beløb. Hun afviser ikke, at tallet er på forhandlingsbordet, men går samtidig ikke i detaljer.

- Det er et forslag fra det svenske formandskab. Vi havde ikke den slags beløb i mit forslag, så det er op til det svenske formandskab at kommentere på det. Men mit overordnede svar er, at det, der ligger på forhandlingsbordet nu, er balanceret, siger Ylva Johansson.

På grund af det danske retsforbehold vil Danmark som udgangspunkt ikke skulle leve op til de mulige nye regler på området.

Danmark kan dog frivilligt vælge at tilslutte sig dele af migrations- og asylpagten.

