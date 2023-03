EU-kommissær frygter ikke at bankkollaps i USA rammer EU

Europæiske bankaktier dykkede mandag i kølvandet på, at amerikanske Silicon Valley Bank krakkede. Men der ikke umiddelbart grund til bekymring for, at bankkrisen i USA får konsekvenser i Europa.

Det siger EU-kommissær for økonomi Paolo Gentiloni i forbindelse med et møde for Eurogruppen i Bruxelles mandag.

- Der er ikke en specifik risiko for, at det spreder sig. Vi følger selvfølgelig situation tæt sammen med Den Europæiske Centralbank. Og vi noterer os, at de amerikanske myndigheder har taget handling for at sikre sig, at det ikke spreder sig i det amerikanske banksystem, siger Paolo Gentiloni.

Kunder i den lukkede Silicon Valley Bank (SVB) vil mandag få adgang til deres konti. Det oplyste de amerikanske myndigheder søndag.

Den amerikanske regering har annonceret, at den vil iværksætte tiltag, der skal understøtte bankens konti og sørge for, at bankens pludselige sammenbrud ikke får større økonomiske konsekvenser.

Kollapset har dog fået konsekvenser for de europæiske bankaktier, der dykkede ovenpå nyheden. Men det skal ikke tages som et udtryk for grundlæggende problemer i den europæiske banksektor, siger Paolo Gentiloni.

- Alle europæiske banker - ikke kun de største - bruger Basel-standarderne for forsigtighed, siger Gentiloni og tilføjer:

- Det var forventeligt, at der ville komme en nedjustering af bankernes værdiansættelse. Men det er noget andet, om der er risiko for, at situationen i USA spreder sig. Det mener jeg ikke, at der er, siger Paolo Gentiloni.

Myndigheden Det Føderale Indskudsforsikringsselskab (FDIC) og USA's Centralbank har i konsultation med USA's præsident, Joe Biden, udformet en resolution.

Det fremgår af en fælles udtalelse fra USA's finansminister, Janet Yellen, chef for USA's Centralbank Jerome Powell og FDI-chef Martin Gruenberg.

I udtalelsen lyder det, at tiltaget ikke kommer til at koste amerikanske skatteborgere penge.

- I dag skrider vi til handling for at beskytte den amerikanske økonomi ved at styrke offentlighedens tiltro til vores banksystem, lyder det i udtalelsen.

- Dette tiltag vil sikre, at det amerikanske banksystem fortsætter med at udfylde sin vigtige rolle med at beskytte konti og give adgang til kredit for husholdninger og forretning på en måde, der fremmer stærk og holdbar økonomisk vækst.

Udmeldingen kommer, efter at Silicon Valley Bank fredag blev beordret lukket af finansmyndighederne i den amerikanske delstat Californien. Det kaldes for det mest markante bankkrak siden finanskrisen i 2008.

Silicon Valley Bank er kommet i problemer, efter at bankens moderselskab meddelte, at det er i bekneb for kapital. Det endte fredag med, at banken blev lukket, og mandag genåbner den under føderal kontrol.

/ritzau/