EU-kommissær kritiserer medlemslandes pashandel

EU's justitskommissær ønsker større sikkerhed ved tildeling af statsborgerskab til rige personer uden for EU.

Det har i nogle år været muligt for personer uden for EU at få tildelt europæisk statsborgerskab i enkelte EU-lande. Det eneste det kræver er en god portion penge.

Således har velhavende personer fra rundt omkring i verden sikret sig fri adgang til EU's 28 lande. Der må strammes op, siger EU's justitskommissær, Vera Jourova, i et interview til den tyske avis Die Welt.

Blandt de lande, der udsættes for kritikken, er Malta og Cypern, der tildeler statsborgerskaber til personer fra blandt andre Rusland og Kina.

Dette bekymrer Jourova. Ifølge kommissæren udgør denne handel en alvorlig sikkerhedsrisiko, fordi den kan give kriminelle fri adgang til EU.

- Nogle lande må gøre mere for, at statsborgerskaber ikke tildeles kriminelle, der ønsker at bringe Europas sikkerhed i fare eller beskæftiger sig med hvidvaskning af penge, siger hun til Die Welt.

Ifølge Jourova vil EU-Kommissionen undersøge medlemslandenes praksis ved tildeling af statsborgerskaber.

Derudover vil EU udstede nye strammere retningslinjer, der sikrer, at statsborgerkandidaterne ikke skader det europæiske fællesskab, tilføjer hun.

