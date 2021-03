EU-kommissær sigter mod europæisk flokimmunitet til sommer

Kommissæren for det indre marked siger, at EU inden årets udgang vil være verdens største vaccineproducent.

EU regner med at være verdens største producent af vacciner mod covid-19 inden udgangen af året. Det siger EU-kommissær for det indre marked Thierry Breton.

EU regner med at have 52 vaccinefabrikker inden udgangen af året, siger kommissæren.

Breton regner med, at nok europæere er vaccineret til sommer til, at der er flokimmunitet i EU. Det kan ske allerede i midten af juli.

Inden udgangen af året er planen, at EU skal have kapaciteten til at producere mellem to og tre milliarder doser, siger Breton.

