EU-kommissær: Tilfældigt at beslutning om Ungarn kommer dagen før topmøde

"Fuldstændigt tilfældigt".

Sådan betegner næstformand i EU-Kommissionen, Vera Jourová, et sammenfald, der vækker opsigt i Bruxelles.

Onsdag ventes EU-Kommissionen ifølge Politico og Financial Times at frigive 10 milliarder euro i indefrosne EU-midler til Ungarn.

Det sker dagen før EU-topmødet i Bruxelles. Her truer Ungarn med at nedlægge veto mod vigtige beslutninger om Ukraine.

Der har været spekuleret i, at Ungarns premierminister, Viktor Orbán, måske i virkeligheden blot ønsker penge fra EU for at rette ind.

Men det er altså helt tilfældigt, at EU-Kommissionen dagen før EU-topmødet træffer beslutning om netop det, siger Vera Jourová.

Hun henviser til, at datoen var planlagt som del af undersøgelse af, om Ungarn lever op til EU's retsstatsprincipper.

- Når man ser på proceduren, som vi skal holde os til, når vi vurderer fremskridt i landene, så er der konkrete deadlines. Så det er ikke tilfældighed. For datoen er forudset i proceduren.

- Men det er fuldstændigt tilfældigt, at datoen ligger samtidig med EU-topmødet, siger Vera Jourová.

Hvis Politico og Financial Times oplysninger er korrekte, så vil der onsdag komme en behagelig nyhed til Viktor Orbán.

Ifølge de to medier vil EU-Kommissionen komme frem til, at Ungarn nu har fået så meget styr på korruption og retsstatsprincipper, at EU kan udbetale de 10 milliarder euro i indefrosne midler. Det svarer til omkring 74 milliarder kroner.

Flere kilder siger dog anonymt til Politico, at Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har lagt pres på EU-Kommissionen for at træffe netop den afgørelse.

Det sker formentlig i håbet om, at man til gengæld kan få Viktor Orbán til at ophæve sine veto-trusler på topmødet. Uden Ungarn kan EU ikke sige ja til optagelsesforhandlinger med Ukraine.

Det er en af de centrale beslutninger, der er lagt op til på EU-topmødet. Ungarn kan også gøre det meget besværligt for EU-landene at udbetale penge til Ukraine, hvis man fastholder sine veto-trusler.

EU-Kommissionen har lagt op til at give 50 milliarder euro i økonomisk støtte til Ukraine over fire år. Samtidig vil man tilføre yderligere 20 milliarder euro til støtte for det krigsramte lands militær.

