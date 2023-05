EU-kommissær træder tilbage for at danne regering i Bulgarien

Fra EU-kommissær i Bruxelles til regeringsleder i Bulgarien.

Det noget usædvanlige jobskifte ser ud til at lykkes for Mariya Gabriel. Hun vil mandag blive præsenteret for Bulgariens præsident for at få mandat til at danne regering i Bulgarien.

Derfor træder hun tilbage som EU-kommissær. Det oplyser EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Hun har indgivet sin afskedsbegæring som medlem af kommissærkollegiet. Jeg har accepteret hendes afskedsbegæring, siger von der Leyen, der takker Gabriel for hendes indsats gennem tre et halvt år som kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom.

/ritzau/