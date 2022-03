EU-kommissær: Vi ønsker Ukraine som medlem hurtigst muligt

Når statsminister Mette Frederiksen (S) og lederne af de 26 andre EU-lande samles til topmøde i Paris, vil Ukraine være på toppen af dagsordenen.

Ikke kun på grund af krigen med Rusland, men også som følge af Ukraines ønske om at blive medlem af EU.

- Spørgsmålet om Ukraines medlemskab vil uden tvivl blive diskuteret på mødet i næste uge, siger Frankrigs europaminister, Clément Beaune.

Han var fredag vært ved et møde i Arles i Frankrig, hvor EU-landene forberedte næste uges topmøde.

Topmødet kommer, kort efter at Ukraines præsident tirsdag holdt en følelsesladet tale. Her opfordrede han EU-landenes ledere til at omsætte de pæne ord om ukrainernes mod i lyset af Ruslands aggression til et medlemskab af EU.

- Bevis, at I er på vores side. Bevis, at I ikke lader os i stikken Bevis, at I virkelig er europæere, lød det fra Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij i en tale via videolink til EU-Parlamentet.

Ukraines ansøgning blev formelt afleveret mandag. Ansøgningen blev umiddelbart mødt positivt af EU's parlamentsmedlemmer.

Fredag var der også stærke ord fra EU-kommissær Maros Sefcovic. På et pressemøde fastslog han flere gange, at Ukraine hører til i EU.

- Det er tid til at sende stærke og klare budskaber til det ukrainske folk. Det er tid til at signalere, at det ukrainske folk er et af de europæiske folk. Og vi ønsker dem i EU så hurtigt som muligt, siger Maros Sefcovic.

Han fastslår dog samtidig, at det vigtigste lige nu er at hjælpe ukrainerne i kampen mod Rusland.

- Det er vigtigt at sige, at vi ser dem i EU og omkring det europæiske bord i fremtiden. Tiden til at diskutere processen vil komme senere. Lige nu er det vigtigt at sende et stærkt signal om, at vi ser Ukraine som et europæisk land og fremtidigt medlem af EU, siger Maros Sefcovic.

Udtalelserne understreger den opbakning, der strømmer ind til Ukraine, mens Rusland fortsætter sin invasion. Men spørgsmålet om EU-medlemskab skaber også bekymring blandt de eksisterende medlemmer.

Ukraine er Europas fattigste land, men samtidig et af de største. Geografisk er Ukraine det næststørste land i Europa efter Rusland. Og med sine omkring 44 millioner indbyggere ville Ukraine målt på indbyggertal blive den femtestørste medlemsstat i EU efter Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien.

Dermed vil Ukraine få en stor stemme i EU-sammenhæng. Og landet vil som medlemsstat få adgang til hjælp fra EU's fælleskasse.

Volodimir Zelenskij har bedt om en hastebehandling af Ukraines ansøgning, men der findes ikke en hasteprocedure for medlemskab af EU. Samtidig er Ukraine langtfra at opfylde de formelle krav der stilles til medlemsstater i forhold til demokrati, økonomi og korruption.

Dermed kan der fortsat være en årelang vej til hjertet af Europa for landet, som dog ser ud til at have vundet europæernes hjerter.

/ritzau/