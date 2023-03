EU-Kommission opfordrer lande til at skære i energihjælp

Bekymringen for høje energiregninger har fyldt meget for forbrugere i Danmark og andre EU-lande. Men nu er energipriserne faldet så meget, at EU-landene bør skære i hjælpen til borgere og virksomheder.

Prisen på gas er lavere i dag end før krigen i Ukraine.

Det mener EU-Kommissionen, som onsdag fremlagde sin finanspolitiske vejledning for 2024.

Her kræver EU-Kommissionen øget finanspolitisk disciplin fra EU-landene. Nu skal landenes underskud bringes ned. Og det kan lade sig gøre takket være lavere energipriser, mener EU-kommissær for økonomi Paolo Gentiloni.

- EU-landene brugte samlet set 1,2 procent af bruttonationalproduktet sidste år på kompensation for høje energipriser. Nu er energipriserne faldet. Derfor skal EU-landene overveje at stoppe kompensationen. Den eneste undtagelse er de mest målrettede programmer, som skal hjælpe de mest udsatte borgere, siger Paolo Gentiloni.

/ritzau/